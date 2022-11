Twitter pide que vuelvan a algunos trabajadores despedidos

Aunque son muchas las noticias sobre Twitter que se han producido los últimos días, sin duda la de más calado ha tenido es la del los despidos masivos llevados a cabo por Elon Musk tan solo unos días después de haberse hecho con el control de la red social. Unos despidos que, como casi todos los movimientos del multimillonario durante estos caóticos 10 días, persiguen un fin muy concreto: que la monetización de Twitter crezca tanto y tan rápido como sea posible. Y es que poco a poco, pero de manera inexorable, se acerca la fecha del primer pago de intereses por los préstamos que ha pedido para financiar la operación. Y, como te contamos, no son moco de pavo, pues ascenderán a unos 1.000 millones de dólares. Sí, solo de intereses, sin contemplar además la amortización de parte de la deuda.

Esto ha dado lugar, como ya adelantamos el viernes, a que los despidos se hayan llevado a cabo… digamos que de manera poco o nada selectiva. Tras horas de rumores al respecto, se confirmó que se ha despedido a departamentos enteros, así como a la totalidad (o la inmensa mayoría) de las representaciones territoriales de Twitter en otras regiones, como habría ocurrido en España. Si alguien buscaba una aplicación práctica de aquello de «matar moscas a cañonazos», este podría ser un buen ejemplo.

Las consecuencias de proceder de esa manera no se han hecho esperar, menos aún si tenemos en cuenta que, al actuar de este modo, Twitter podría haber vulnerado las leyes que regulan los despidos colectivos en el estado de California, lo que ya habría dado lugar a denuncias colectivas contra la compañía. Algo que, claro, puede hacer un buen agujero precisamente en las cuentas que Musk pretendía sanear con tan drástico movimiento.

Pero los efectos de los despidos no selectivos no quedan ahí (que no es poco) y es que, durante el fin de semana y especialmente ayer domingo, empezó a extenderse el rumor de que Twitter estaba contactando con algunos empleados despedidos para pedirles que volvieran. Una información tan sorprendente que, a falta de alguna fuente fiable, más parecía una broma que otra cosa. Pero la realidad ya nos ha demostrado, en muchas ocasiones, que puede superar a la ficción, de modo que la confirmación ha llegado por parte de Bloomberg.

Según las fuentes citadas en dicha publicación, Twitter está contactando con «docenas» de extrabajadores que fueron informados de su despido el pasado viernes. En algunos casos se afirma que fueron despedidos por error, pues la compañía tenía intención de mantenerlos en plantilla. En otros casos, sin embargo, su despido sí que habría sido aprobado inicialmente, aunque a posteriori la compañía se habría dado cuenta de que dichos trabajadores eran necesarios para la red social y sus planes de futuro.

Así las cosas, ahora Twitter se enfrentaría, de manera simultánea, a la o las demandas colectivas que puedan presentar tanto los trabajadores despedidos el pasado viernes como la anterior junta directiva, pues como te contamos en su momento, la compañía los planteó como despidos justificados para evitar el pago de las millonarias indemnizaciones que les corresponderían. Y, por otra parte, a las condiciones que puedan plantear los trabajadores despedidos a los que ahora pretende recuperar, dado que con este movimiento Twitter ha revelado que son bastante importantes para los planes de futuro.