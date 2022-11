GIGABYTE sigue sumando récords con DDR5

De la mano de la nueva generación de procesadores de AMD y de Intel, fabricantes como GIGABYTE han respondido en tiempo y forma, con propuestas de placas base que integran los chipsets más potentes de ambas plataformas, en conjunto con desarrollos tecnológicos propios dirigidos a proporcionar, al tiempo, el máximo rendimiento y una total fiabilidad, incluso si optamos por realizar overclocking a alguno de los componentes del sistema, siempre que lo hagamos de la manera adecuada.

Uno de los componentes más susceptibles de ser subido de frecuencia de trabajo es la memoria RAM que, gracias a tecnologías como XMP de Intel y EXPO de AMD, permiten elevar el rendimiento de la memoria por encima de lo establecido inicialmente, con tan solo seleccionar el perfil adecuado (es decir, sin tener que realizar todos los ajustes de manera manual, con los riesgos que esto conlleva) y confiando en que el sistema seguirá funcionando de manera adecuada.

En este sentido, ya vimos cómo GIGABYTE había alcanzado dos marcas destacables, DDR5-8333 y DDR5-9300 OC, empleando para tal fin su placa base tope de gama, la GIGABYTE Z790 AORUS TACHON. Ahora bien, en una nueva acción en este sentido, en colaboración con TEAMGROUP, el fabricante ha demostrado que el resto de su catálogo también es capaz de escalar muy alto, en lo referido a hacer uso de perfiles XMP para sacarle el máximo partido a DDR5.

Así, haciendo uso de placas base Z790 AORUS XTREME y Z790 AORUS MASTER, algunos de los primeros modelos presentados por GIGABYTE cuando se produjo el lanzamiento de los primeros Raptor Lake, y en combinación con módulos de memoria Gaming TEAMGROUP T-FORCE DELTA RGB DDR5, han logrado alcanzar los rendimientos DDR5-7600, DDR-7800 y XMP DDR5 8000, sin necesidad de emplear sistemas de disipación adicionales a aquellos con los que ya cuentan los módulos.

Para tal fin, y en combinación con los módulos de memoria de TEAMGROUP, compatibles con XMP 3.0 y diseñados para ofrecer una experiencia de overclocking fiable, las tecnologías Low Latency y High Bandwidth de las placas base de GIGABYTE juegan un papel fundamental para hacer posible esta marca que, con el hardware adecuado, puede ser reproducida por cualquier usuario que lo desee, pues no requiere ni de componentes ni de instalaciones especiales.

Si no has probado XMP o EXPO todavía, debes saber que para ello solo debes contar con los perfiles que definen las condiciones de trabajo de la memoria y, desde la BIOS del sistema, escoger cuál quieres emplear. No tendrás que preocuparte de ajustar frecuencias, voltajes ni nada por el estilo, puesto que los perfiles ya cuentan con toda esa información y, además, con el plus de que han sido previamente validados, por lo que son totalmente confiables.