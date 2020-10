Google añade una VPN gratuita a su servicio Google One

Una VPN gratuita es la última función añadida a Google One, el servicio de almacenamiento en nube del gigante de Internet que no ha dejado de incluir características e integrarse con mayor fuerza en otros servicios de la firma desde que reemplazara al anterior Google Drive hace un par de años.

La VPN gratuita no es para todos los usuarios de Google One, solo para los que tengan contratados o contraten planes con capacidades de almacenamiento de 2 Tbytes o superiores. No es necesario una aplicación separada para este nuevo servicio, sino que está integrada en el mismo servicio y con solo un toque los usuarios pueden cifrar todo el tráfico en línea.

Si recuerdas, las VPN (redes privadas virtuales) son tecnologías de red que permiten extender de forma segura y privada una red local sobre una red pública como Internet. En la práctica, estas conexiones virtuales punto a punto ocultan la dirección IP del usuario y redirigen el tráfico en Internet a través de un túnel VPN cifrado.

Ese grado de «invisibilidad» ofrece mejoras directas de seguridad contra ataques informáticos, de privacidad frente al robo de datos y la apropiación de identidades, permite burlar la censura en Internet y otras ventajas como que un empleado conecte desde su casa con un PC de la oficina o un usuario pueda acceder a contenido multimedia geobloqueado, ofertas en correo electrónico o redes P2P sin bloquear.

Acompañando a la VPN, Google ha anunciado Pro Sessions by Google One, sesiones individuales en línea con un experto de Google para obtener más información sobre las VPN y cómo mantenerse más seguro en línea.

El servicio de VPN gratuito para Google One se estrenará las próximas semanas en Estados Unidos para dispositivos con Android. Google lo expandirá después a todos los países donde funciona el servicio de almacenamiento en nube y a otras plataformas como iOS, Windows y Mac.

El precio del plan de 2 TB para acceder a la VPN gratuita es de 9,99 euros mensuales (99,99 euros anuales). Si no necesitas la VPN ni una capacidad tan grande, el plan de 100 Gbytes solo cuesta 1,99 euros mensuales (19,99 euros al año). El plan básico de 15 Tbytes de Google One es totalmente gratuito.