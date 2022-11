Elon Musk busca programadores en Twitter

Ya sea de manera intencional o accidentalmente, lo cierto es que que Twitter, desde que está en manos de Elon Musk, no deja de proporcionar titulares de lo más llamativos (por no emplear otros calificativos más contundentes). En este punto, más allá de las conversaciones sobre cada una de las medidas adoptadas por el multimillonario, la gran conversación aborda la gran duda: ¿corresponde todo a un plan milimétricamente diseñado por Musk y sus asesores o, por el contrario, estamos viendo un ejercicio de improvisación extrema con un «juguete» que le ha costado 44.000 millones de dólares, que todavía no está muy claro cómo va a pagar.

El enorme importe de esta operación invita a pensar en lo segundo pues, al fin y al cabo, ¿quién arriesgaría tal cantidad de dinero, por muy millonario que sea, actuando impulsivamente? No parece lógico y, por lo tanto, entiendo perfectamente a quienes se posicionan en ese planteamiento. Elon Musk puede ser excéntrico, pero no parece nada probable que sea tonto, y tampoco podemos pensar que su plan secreto desde el primer momento fuera acabar con Twitter.

Sin embargo, las consecuencias de algunas de sus acciones son el caldo de cultivo perfecto para pensar que la necesidad de minimizar las pérdidas económicas a corto plazo (los números verdes parecen, a día de hoy, difíciles de alcanzar en el corto plazo) sumadas a su peculiar carácter, sí que estarían llevando a Musk a no analizar con la debida calma y profundidad algunas de las decisiones que ha tomado durante las últimas semanas.

El ejemplo más claro de ello lo hemos encontrado en los despidos masivos llevados a cabo por Twitter. Unos despidos que han descabezado algunos departamentos y eliminado otros por completo, dejando la masa laboral de la red social en solo una fracción de lo que era hasta hace unas semanas. El problema es que, aún entendiendo la reducción de trabajadores como una medida que permite la reducción de costes, parece que ésta se ha llevado a cabo con poca cabeza, lo que ha dado lugar a que la compañía se haya visto obligada a pedir a algunos trabajadores, previamente despedidos, que volvieran a trabajar. Desde programadores hasta el responsable del sistema de control de acceso a las oficinas de la red social.

La lista de desarrolladores que han quedado en plantilla tras los primeros despidos, la posterior salida de los subcontratados y, la semana pasada, de los que no aceptaron las condiciones de crunching trabajo impuestas por Musk, parece haber quedado reducida a su mínima expresión, al punto de que según se ha informado, Musk habría desplazado temporalmente a algunos de los ingenieros de Tesla a Twitter. Y ahora, según podemos leer en Ars Technica, Elon Musk está buscando a los programadores que quedan en Twitter para poder hablar con ellos con el fin, según afirma, de intentar entender mejor el funcionamiento de las «tripas» de la red social.

Para tal fin, ya ha enviado nada menos que tres emails a todos los trabajadores de la compañía, buscando el poder reunirse con cada uno de ellos, ya sea de manera presencial o mediante videoconferencia. Eso sí, por lo que podemos ver en el primero de los mensajes, que se ha filtrado, antes de mantener dichas reuniones quiere saber qué es lo que ha hecho cada uno de ellos durante los últimos seis meses en la compañía:

«Anyone who actually writes software, please report to the 10th floor at 2 pm today. Before doing so, please email a bullet point summary of what your code commands have achieved in the past ~6 months, along with up to 10 screenshots of the most salient lines of code.» También añade «These will be short, technical interviews that allow me to better understand the Twitter tech stack.»

Como decía antes, puedo entender que la reducción de personal en Twitter fuera un movimiento necesario para intentar sanear sus cuentas, pero vista esta necesidad de entrevistarse con los desarrolladores para entender mejor la tecnología subyacente a la red social (un movimiento muy inteligente, en vedad), probablemente habría tenido mucho más sentido llevar a cabo estas entrevistas antes de despedir a buena parte de los responsables de dicho desarrollo. Y es que ahora, con los ingenieros restantes, es bastante probable que queden bastantes agujeros negros en el mapa que pretende trazar. Y esto, en vedad, me hace pensar de nuevo en la improvisación, más que en la planificación.