Nueva tanda de despidos masivos en Twitter

Hoy se cumplen diez días desde que se iniciara el proceso de despidos masivos en Twitter. La cosa pintaba mal desde el primer momento y, como fuimos sabiendo a lo largo de ese fin de semana, lo que tuvo lugar fue una auténtica sangría, con departamentos enteros despedidos en bloque, en algunos casos de manera tan arbitraria que, pocas horas después, la red social se vio obligada a contactar con parte de los despedidos (docenas de ellos, según las fuentes) para pedirles que volvieran al trabajo.

Con su fuerza de trabajo drásticamente disminuida en tan solo un fin de semana, parecía que esa parte tan cruda de los planes de Elon Musk para Twitter había concluido, y que llegaba el momento de centrarse en los planes de negocio para intentar mejorar la monetización de la red social, que es lo que verdaderamente preocupa al multimillonario que, no tengo pruebas pero tampoco dudas, cada día se debe estar arrepintiendo más de la bravuconada de decir que quería comprar Twitter.

Y digo que parecía que esa parte tan cruda había finalizado, pero resulta que no ha sido así. Y es que este fin de semana, más concretamente ayer domingo, Twitter habría llevado a cabo una segunda tanta masiva de despidos. Un proceso que, según fuentes de Casey Newton, habría acabado con nada menos que el 80% de los trabajadores externos, es decir, subcontratados por la red social a través de empresas de servicios y similares. Hasta el momento el número de empleados subcontratados era de alrededor de 5.500, pero los despidos habrían afectado a alrededor de 4.400.

Update: company sources tell me that yesterday Twitter eliminated ~4,400 of its ~5,500 contract employees, with cuts expected to have significant impact to content moderation and the core infrastructure services that keep the site up and running.

People inside are stunned.

— Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022