Un correo electrónico enviado a los empleados confirman lo que la plantilla temía: los despidos en Twitter están al caer y serán masivos, ya que medios estadounidenses apuntan a 3.700, la mitad de la fuerza laboral de la red social.

Después de fulminar a los grandes ejecutivos con los que había mantenido una guerra mediática y judicial durante los meses que duró el culebrón de la operación de compra, ahora, lamentablemente, le toca al resto de la plantilla. El que paga manda y Elon Musk no se andará con remilgos a la hora de intentar «monetizar» los 44.000 millones de dólares pagados. Y entrecomillamos porque reducir talento no suele ser una ventaja, aunque sea una decisión estándar de los ‘tiburones’ de turno tras estas grandes operaciones.

Musk anunció hace meses un recorte de plantilla de hasta 5.000 empleados, el 75% de toda la plantilla, nada menos. Durante el anuncio de la compra, se retractó de esa afirmación, pero igualmente los despidos en Twitter serán considerables. Bloomberg informó esta semana que Musk planeaba eliminar alrededor de 3.700 puestos de trabajo, la mitad de la plantilla. The Washington Post, citando documentos internos y entrevistas, informó en octubre sobre los planes de Musk para recortar personal e iban en ese mismo sentido.

«En un esfuerzo por colocar a Twitter en un camino saludable, pasaremos por el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global», dice un correo electrónico recibido por los empleados, sin firmar, pero filtrado por el New York Times. «Reconocemos que esto afectará a varias personas que han realizado contribuciones valiosas a Twitter, pero lamentablemente esta acción es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro».

Los empleados ya se manifestaron hace meses en una carta a la Junta directiva de la compañía. Los recortes de personal «perjudicarán la capacidad de Twitter para atender su servicio al público». «Una amenaza de esta magnitud es imprudente, socava la confianza de nuestros usuarios y clientes en nuestra plataforma y es un acto de intimidación a los trabajadores”, señalaron en referencia al anuncio previo de despidos si Musk, como ha terminado sucediendo, se hiciera con el control de Twitter.

Según el correo filtrado, todos los empleados de Twitter conocerán su situación laboral a las 9 a. m. (hora del Pacífico) del viernes, a través de un correo electrónico que lleva como asunto ‘Tu función en Twitter’. Menuda manera de anunciarte el despido….

Here’s the first official communication from Twitter’s new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you’re laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp

— Will Oremus (@WillOremus) November 4, 2022