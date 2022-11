Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y vuelve a estar un poco floja la cosa, a pesar de la cantidad de novedades que hay. Es por eso que en pleno sábado, nos decantamos por Miércoles.

Netflix

Lo dicho: Miércoles es el contenido destacado de la semana y no porque Netflix traiga pocas cosas. Todo lo contrario: con una veintena y pico de lanzamientos exclusivos llega, eso sí, con bastante más paja que grano, como es costumbre. No obstante, en la variedad está el gusto, dicen.

No se si es necesaria la presentación, pero ahí va: Miércoles es una nueva adaptación televisiva en torno a la tenebrosa Familia Addams y, más concretamente, de su hija Miércoles y sus andanzas juveniles. O sea que sí, es una serie más para adolescentes de Netflix, con el aliciente de no estar centrada en el salseo hormonal, de utilizar una conocida franquicia como base… y de estar dirigida por Tim Burton, quien no pasa por su mejor momento creativo, pero que sigue siendo sello de un mínimo de calidad. Con este breve resumen, el título y el tráiler, tienes más que de sobra para valorar si te aventuras a verla o no.

Por otro lado, vale la pena destacar también Nuestro universo, una nueva serie documental que continúa y expande lo visto en Nuestro mundo con el estilo requetetípico que ya te imaginas. De hecho, viéndola por primera vez da la sensación de haberla visto no una, sino varias veces. Si hasta Morgan Freeman es el narrador en la versión original. Dicho lo cual, este tipo de contenidos sí es un valor de Netflix.

Más contenidos exclusivos:

(T1). «Una reina temperamental intenta controlar a sus problemáticos hijos y convertir a uno de ellos en el próximo rey de Joseon mientras sus rivales le disputan el trono.» Blood & Water (T3). «Una joven de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. ¿Podría ser su hermana, secuestrada al nacer?»

Entra en catálogo:

Amor idiota

Jak Pies z Kotem

Navidad en palacio

Re-emigrantes

Summer ’82: When Zappa Came to Sicily

Disney+

Continuamos con Disney+, que apenas estrena una serie, pero que trae una adelanto para Navidad que seguro que gustará a los incondicionales de Marvel. Ah, y Avatar recala en la plataforma como antesala al estreno de la secuela.

Sobran las palabras: Guardianes de la galaxia: especial felices fiestas es exactamente lo que indica su título, y se puede decir que se han estirado porque la broma -se les coló hasta un spoiler de la próxima entrega de la franquicia, aunque ya lo han retirado- dura casi tres cuartos de hora. Vamos, que no es un peli, pero tampoco es un corto.

Más contenidos exclusivos:

Maggie (T1). «El don de Maggie le permite ver el futuro de sus amigos, familiares, clientes y gente de la calle. Sin embargo, cuando comienza a tener visiones sobre su propio destino al quedar con un desconocido, su vida se vuelve de repente mucho más complicada.»

Entra en catálogo:

Avatar

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

HBO Max

Pasamos a la oferta para esta semana de HBO Max… y también es cuantiosa, pero sin nada destacado porque el batiburrillo es importante y nada sobresale con especial atención. En todo caso, y solo para determinado público, La sagrada familia por un lado y Housing Complex C… Pero yo no te he dicho nada.

Contenidos exclusivos:

Abortion: Stories Woman Tell . «Un profundo análisis del tema del aborto en la actualidad contado a través de las historias de mujeres que deben lidiar con embarazos no deseados, instituciones que realizan abortos, personal médico y activistas de ambos lados del debate.»

. «Un profundo análisis del tema del aborto en la actualidad contado a través de las historias de mujeres que deben lidiar con embarazos no deseados, instituciones que realizan abortos, personal médico y activistas de ambos lados del debate.» Becoming Warren Buffet . «Este fascinante documental hace un recorrido de la notable vida, carrera y credo de Warren Buffett, quien a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, llevó una vida modesta, incluso austera, en su ciudad natal de Omaha, Nebraska.»

. «Este fascinante documental hace un recorrido de la notable vida, carrera y credo de Warren Buffett, quien a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, llevó una vida modesta, incluso austera, en su ciudad natal de Omaha, Nebraska.» Con amor, Lizzo . «De vez en cuando, un artista cambia no solo la música, sino también la cultura. Lizzo ha hecho ambas cosas. Este es el viaje de una superestrella que se ha convertido en el movimiento que el mundo necesitaba simplemente siendo ella misma.»

. «De vez en cuando, un artista cambia no solo la música, sino también la cultura. Lizzo ha hecho ambas cosas. Este es el viaje de una superestrella que se ha convertido en el movimiento que el mundo necesitaba simplemente siendo ella misma.» FBoy Island (T1). «Tres mujeres que buscan una relación seria se trasladan a una isla tropical donde se reúnen con 24 hombres: 12 autoproclamados «chicos buenos» que buscan el amor y 12 autoproclamados «chicos malos», que sólo compiten por dinero.»

(T1). «Tres mujeres que buscan una relación seria se trasladan a una isla tropical donde se reúnen con 24 hombres: 12 autoproclamados «chicos buenos» que buscan el amor y 12 autoproclamados «chicos malos», que sólo compiten por dinero.» Holyday Harmony . «La cantante y compositora Gail tiene una oportunidad única en la vida y debe cruzar Estados Unidos, pero cuando llega a Harmony Springs (Oklahoma) su coche se estropea, se queda sin dinero y pierde la esperanza.»

. «La cantante y compositora Gail tiene una oportunidad única en la vida y debe cruzar Estados Unidos, pero cuando llega a Harmony Springs (Oklahoma) su coche se estropea, se queda sin dinero y pierde la esperanza.» Housing Complex C (T1). «Kimi vive en un pequeño edificio de clase baja situado en una ciudad costera donde parece que terroríficos incidentes comienzan a tener lugar. ¿Está siendo perseguidos los habitantes del edificio por alguna extraña presencia?»

(T1). «Kimi vive en un pequeño edificio de clase baja situado en una ciudad costera donde parece que terroríficos incidentes comienzan a tener lugar. ¿Está siendo perseguidos los habitantes del edificio por alguna extraña presencia?» La sagrada familia (Miniserie). «Saga familiar, pugna política, corrupción e impunidad. Esta serie documental traza la historia del clan Pujol-Ferrusola, la familia del ex President de la Generalitat que durante más de un cuarto de siglo ejerció un poder casi absoluto en Cataluña.»

(Miniserie). «Saga familiar, pugna política, corrupción e impunidad. Esta serie documental traza la historia del clan Pujol-Ferrusola, la familia del ex President de la Generalitat que durante más de un cuarto de siglo ejerció un poder casi absoluto en Cataluña.» Misterio de Navidad . «Hace cien años un niño encontró unos cascabeles mágicos de Papá Noel, lo que llenó de prosperidad su pequeño pueblo. Días antes de Navidad, los cascabeles desaparecen y un grupo de niños debe resolver el misterio.»

. «Hace cien años un niño encontró unos cascabeles mágicos de Papá Noel, lo que llenó de prosperidad su pequeño pueblo. Días antes de Navidad, los cascabeles desaparecen y un grupo de niños debe resolver el misterio.» Rey Piolín . «Cuando la reina de una isla paradisíaca desaparece, Piolín se convierte inesperadamente en el siguiente en la línea de sucesión a la corona en esta divertidísima aventura.»

. «Cuando la reina de una isla paradisíaca desaparece, Piolín se convierte inesperadamente en el siguiente en la línea de sucesión a la corona en esta divertidísima aventura.» Riviera (T3). «La serie cuenta la historia de la conservadora de arte estadounidense Georgina. Cuando su marido, un hombre de negocios multimillonario, muere en la explosión de un yate, su glamurosa vida en la Riviera francesa cambia de repente.»

Entra en catálogo:

Descubriendo Nunca Jamás

Despierto

FLCL (T3)

Los hombres que vendieron la copa del mund (Miniserie)

Pagafantas

Planes para mañana

The Brink (Miniserie)

Veronica Mars

¿Qué mató a Maradona?

Amazon Prime Video

Tres cuartos de lo mismo para Amazon Prime Video, a pesar de que estrena un par de pelis con más tirón a priori: La memoria de un asesino, que es la típica de acción de Liam Neeson (La lista de Schindler, Star Wars), calificada de brodrio por la crítica, pero apuesta segura si te gusta el tipo; y Una cita casi perfecta, una comedia romántica protagonizada por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) que está teniendo mejor recibimiento y que iene un punto más de original. Tú eliges qué te tragas.

Contenidos exclusivos:

Alberto Ginés y el reto de Danny León . «La vida de Alberto Ginés dio un vuelco cuando ganó el oro olímpico en Tokio 2020. Con 18 años lo había ganado todo y, de la noche a la mañana, dejó de ser anónimo. En ese viaje conoció a un gran amigo: Danny León.»

. «La vida de Alberto Ginés dio un vuelco cuando ganó el oro olímpico en Tokio 2020. Con 18 años lo había ganado todo y, de la noche a la mañana, dejó de ser anónimo. En ese viaje conoció a un gran amigo: Danny León.» Buenas noches, Oppy . «La película sigue el innovador viaje del Opportunity sobre la superficie de Marte y el extraordinario vínculo que se forjó entre el robot y sus humanos a millones de kilómetros de distancia.»

. «La película sigue el innovador viaje del Opportunity sobre la superficie de Marte y el extraordinario vínculo que se forjó entre el robot y sus humanos a millones de kilómetros de distancia.» Esta Navidad es una ruina . «Emma, de 29 años, se entera de que su padre viudo y de 52 años está saliendo con su némesis de la escuela secundaria. Contrariada, la joven se embarca en una loca misión para romper la feliz pareja ante la insistencia de su padre de pasar todos juntos las vacaciones de Navidad.»

. «Emma, de 29 años, se entera de que su padre viudo y de 52 años está saliendo con su némesis de la escuela secundaria. Contrariada, la joven se embarca en una loca misión para romper la feliz pareja ante la insistencia de su padre de pasar todos juntos las vacaciones de Navidad.» La memoria de un asesino . «Alex Lewis es un asesino profesional de gran reputación y discreción. Cuando se niega a completar un trabajo que viola su código moral, debe cazar y matar a las personas que lo contrataron antes de que ellos y el agente del FBI Vincent Serra lo encuentren primero.»

. «Alex Lewis es un asesino profesional de gran reputación y discreción. Cuando se niega a completar un trabajo que viola su código moral, debe cazar y matar a las personas que lo contrataron antes de que ellos y el agente del FBI Vincent Serra lo encuentren primero.» Un novio para mi mujer . Recurre al Cuervo Flores, un afamado seductor «de los de antes», que intentará enamorar a Lucía para que sea ella quien termine con su matrimonio.»

. Recurre al Cuervo Flores, un afamado seductor «de los de antes», que intentará enamorar a Lucía para que sea ella quien termine con su matrimonio.» Una cita casi perfecta. «Cuando Sheila y Gary se conocen, surge el amor a primera vista, hasta que nos damos cuenta de que su cita mágica no es cosa del destino. Sheila ha estado viajando en una máquina del tiempo y se han enamorado una y otra vez.»

Entra en catálogo:

El infierno de Malone

Lighthouse Keeper

Apple TV+

Por último, Apple TV+ estrena una nueva serie original, un drama con tintes de suspense y acción que está entrando tibio en la crítica especializada. Claro que si pagas por Apple TV+…

Contenidos exclusivos: