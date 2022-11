Si con esto del Black Friday ya te has hecho con más juegos de los que puedes asumir, no sigas leyendo, porque aquí te traemos más todavía, juegos gratis y ofertas con los que seguir engrosando una colección que, no nos engañemos, no tienes vida para jugar… así que toca seleccionar. Ahora sí, sigue leyendo.

Juegos gratis

Comenzamos como siempre por los juegos gratis que tienes a tu alcance y, si no como siempre, como casi siempre, lo hacemos por lo que encontrarás en Epic Games Store. Pero no solo.

STAR WARS: Squadrons

Esta semana no hay dos, sino un único juego gratis en Epic Games Store, aunque es potente: STAR WARS: Squadrons, lo último del universo creado por Geoge Lucas en clave de batallas navales… en el espacio, claro. Si te va lo de ponerte a los controles de una nave para jugarte la vida, mejor en modo mulñtijugador, ya lo sabes, puedes reclamar el juego en este enlace.

Garfield Kart – Furious Racing

¿Prefieres las carreras a pie de suelo? Entonces te hará más gracia Garfield Kart – Furious Racing, un juego al más puro estilo de Mario Kart, peo protagonizado por el insigne gato que odia los lunes y ama la lasaña. Puedes conseguir una clave de Steam en Fanatical.

Terroir

Por último, puedes llevarte gratis Terroir, un juego que te puede sonar a otra cosa diferente a lo que realmente es, un simulador agrícola en el que deberás gestionar tus tierras. Si te interesa, lo están regalando en GOG: reclámalo en este enlace.



Juegos gratis de noviembre en Prime Gaming

Si tienes una suscripción de Amazon Prime cada mes te aguardan un montón de regalos en Prime Gaming, incluyendo varios juegos gratis que te regala Amazon, pero que tendrás que reclamar en diferentes plataformas. De ahí este amistoso recordatorio. Los juegos gratis de noviembre son:

Fallout: New Vegas Ultimate Edition en GOG.

en GOG. WRC 9 en Amazon Games.

en Amazon Games. Indiana Jones and the Last Crusade en Amazon Games.

en Amazon Games. Whispering Willows en Amazon Games.

en Amazon Games. Last Day of June en Legacy Games.

en Legacy Games. Etherborn en Legacy Games.

en Legacy Games. Facility 47 en Legacy Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamar todos estos juegos gratis en Prime Gaming, entre otros contenidos.

Ofertas

¿Ofertas? Nos encontramos justo entre el Black Friday y el Cyber Monday, así que imagínate. De hecho, hace unos días que nos hicimos eco del inicio de las rebajas de otoño de Steam y, más tarde, del Black Friday de Humble Store… y, sí, en otras tiendas también están celebrando el fin de semana con descuentos a lo grande, por lo que esta semana no destacamos nada en concreto, sino que te redirigimos a los sitios en los que encontrarás ofertas en miles de títulos. Por ejemplo en…:

Novedades en oferta

Si lo que te interesan son las ofertas de los títulos más recientes, lo lanzamientos de noviembre, algunos de los más destacados que puedes encontrar con un descuento incluyen:

Ofertas para consolas

Por supuesto, también se está celebrandio el Black Fridar en las tiendas de las tres grandes consolas del mercado.