Twitter tiene casi listo su nuevo programa de verificación de cuentas

La situación de Twitter se ha convertido en un espectáculo lamentable desde que Elon Musk se ha convertido en el propietario y dueño absoluto de la compañía detrás de la popular red social de microblogging, con un episodio bastante esperpéntico en torno a la verificación y anunciantes que se están alejando por motivos obvios.

La imagen que está dando Twitter en las últimas semanas deja bastante que desear, así que Elon Musk, a menos que quiera hundir el barco adrede, debe mover ficha para mejorar en esa faceta. Con el fin de ofrecer una mejor información de cara a los usuarios, el multimillonario ha anunciado que la semana que viene pondrá en marcha unas nuevas verificaciones multicolor para facilitar la identificación de empresas, organizaciones gubernamentales y personas individuales.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Yendo al grano, Twitter desplegará una verificación dorada para las compañías, una gris para organizaciones gubernamentales y otra azul para personas individuales, sean famosas o no. Las personas individuales pueden tener un pequeño logotipo secundario mostrando que pertenecen a una organización si dicha organización lo verifica.

Las nuevas verificaciones dorada y gris apuntan a corregir el esperpento de suplantaciones visto hace más de tres semanas, y es que, con la verificación azul a ocho dólares, muchas personas empezaron a suplantar a empresas y famosos. Eso sí, la verificación azul, la que tienen personas individuales de forma heredada del antiguo sistema y los que la hayan obtenido pagando los ocho dólares mensuales de Twitter Blue, seguirá funcionando igual o parecido.

All verified individual humans will have same blue check, as boundary of what constitutes “notable” is otherwise too subjective.

Individuals can have secondary tiny logo showing they belong to an org if verified as such by that org.

Longer explanation next week.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022