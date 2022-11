El nuevo mecanismo de verificación de Twitter deriva en suplantaciones y esperpento

Parece que Elon Musk está dispuesto a convertir su gestión de Twitter en uno de los mayores esperpentos vistos en la historia de las redes sociales, superando incluso a la bochornosa imagen que ha llegado a dar el Metaverso. Poco después de cambiar de forma radical el mecanismo de verificación de cuentas, cuya etiqueta se obtiene ahora con tan solo realizar un pago, apareció una destacada cantidad de cuentas suplantando a empresas, personas y personajes conocidos como Nintendo América, Valve, LeBron James, Donald Trump y Jesucristo.

A estas alturas todos sabemos que la verificación de Twitter era un mecanismo que indicaba que la persona, empresa u organización detrás de la cuenta era realmente esa y no otra que estaba suplantando una identidad o marca. Desgraciadamente, parece que eso pasó a ser simplemente “cuenta que ha pagado por Twitter Blue” o al menos esa es la impresión que da viendo lo ocurrido en las últimas horas.

Afortunadamente Twitter ha tomado medidas, pero los pantallazos ya circulan por la red y el daño reputacional apunta a ser difícil de subsanar. De hecho, la compañía ya ha salido a la palestra para decir que está “persiguiendo agresivamente la suplantación de identidad y el engaño”, y más le vale actuar así porque esto, que desde fuera puede ser visto como una gracieta, tiene probabilidades reales de desembocar en problemas legales, más si se tiene en consideración que el origen está en un mecanismo de verificación que ha pasado o al menos pasó a ser poco más que un chiste. Pese a las medidas tomadas por la compañía, parece que todavía es posible ver cuentas suplantando a marcas, personalidades o personas.

El tema de las suplantaciones podría corregirse con alguna etiqueta nueva que permitiera identificar las cuentas auténticas, sin embargo, Elon Musk intercedió para eliminarla pocas horas después de que fuera implementada. Veremos si la compañía sigue en sus trece o si al final rectifica para introducir algo que corrija el esperpento visto en las últimas horas, sobre todo ante las posibilidades de que el asunto pueda derivar en problemas legales.

Desde que se hizo con Twitter tras recular en una disputa judicial que podría haber perdido, Elon Musk está en plan “bien o mal, lo importante es que hablen de mí”. Primero despidió a los principales directivos; luego a un gran porcentaje de la plantilla, si bien parece que aquí ha rectificado parcialmente; y por último tenemos el lío en torno a la verificación de las cuentas.

We’re not currently putting an “Official” label on accounts but we are aggressively going after impersonation and deception.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 9, 2022