La energía de fusión, la «energía de las estrellas», debe ser -junto a las renovables- un modelo de generación preferente para salir del catastrófico modelo basado en la quema de combustibles fósiles y de paso evitar la dependencia de tipos como Putin (y otros del lobby energético, el más poderoso del planeta) en un chantaje energético del que el mundo debe salir cuanto antes.

La teoría del funcionamiento de la energía de fusión (fusión nuclear) es bien conocida ya que activa astros como nuestro Sol y lleva investigándose desde 1950. El problema es que no hemos tenido las capacidades técnicas para aprovechar este poder. Y siendo sinceros, no ha interesado a los que mandan… Distintos grupos de científicos están trabajando actualmente para lograrlo, y principalmente dos: El ITER (Reactor Experimental Termonuclear Internacional) y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.

Aunque aún faltan décadas para conseguir fabricar un reactor comercial, en los últimos años hemos ido conociendo distintos avances que nos acercan al objetivo. Este fin de semana, varios medios estadounidenses han publicado una información que hablan de «un avance clave». El Departamento de Energía de Estados Unidos ha programado un anuncio oficial para mañana martes a las 7 a. m. (hora del Pacífico). Se podrá seguir en directo desde este enlace.

Energía de fusión: avance clave

Por lo que sabemos hasta ahora se trataría de la confirmación oficial de una información que ya te adelantamos: los científicos del Lawrence Livermore habrían conseguido la «Ignición» o lo que es lo mismo, lograr una cantidad de energía superior a la utilizada en un proceso de fusión. Obviamente, es el Santo Grial de esta tecnología y un momento clave para seguir avanzando.

En los experimentos realizados para alcanzar la Ignición, los investigadores calientan y comprimen un «punto caliente» central de combustible de deuterio-tritio (átomos de hidrógeno con uno y dos neutrones, respectivamente) usando un pistón denso circundante también hecho de deuterio-tritio, para crear un Plasma de hidrógeno súper caliente y súper presurizado.

La ignición ocurre cuando el calentamiento de la absorción de partículas α [dos protones y dos neutrones estrechamente unidos] creadas en el proceso de fusión «supera los mecanismos de pérdida en el sistema por un período de tiempo», explican. El gran objetivo es conocido, conseguir que un proceso de Fusión autogenere energía suficiente para conseguir aplicarlo globalmente como una fuente práctica de energía ilimitada, barata, más limpia que el uso de combustibles fósiles y menos peligrosa que la Fisión Nuclear.

Fusión Nuclear, la energía de las estrellas en la Tierra

La energía de fusión implica la liberación de energía mediante la unión de núcleos atómicos, contrariamente a la provocada por la fisión nuclear utilizada en las plantas de energía nuclear y en las bombas atómicas.

Las ventajas de la fusión como método de generación de energía son notables comenzando por el combustible necesario, básicamente deuterio, un isótopo de hidrógeno del que contamos en la Tierra con suministro ilimitado. También son importantes las ventajas en seguridad. Frente a los riesgos de la fisión, la fusión no es una reacción en cadena por lo que puede controlarse y cancelarse simplemente retirando el combustible.

Su consideración de «energía limpia» es debida a que no produce gases que contribuyan al calentamiento global porque el helio producido en la reacción no es nocivo. Hay que decir que la Fusión Nuclear no es inocua ya que produce tritio radiactivo y las paredes del reactor se vuelven radiactivas por el plasma.

El tratamiento del tritio radioactivo aún sin resolver y la enorme inversión de la Fusión ha llevado a grupos ecologistas a insistir se podrían conseguir los mismos objetivos de energía limpia y barata con una combinación de renovables (eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar) en menor tiempo y con menor coste. En cualquier caso, la Fusión nada tiene que ver con la quema de combustibles fósiles o la problemática de la fisión, teniendo en cuenta que cualquier método de generación de energía provoca impacto ambiental en algún grado.

Estos proyectos son enormemente complejos, caros y de largo plazo, pero son esenciales para conseguir algún día energía segura, abundante, relativamente barata y ambientalmente responsable, en un proyecto que «no beneficia a un socio o a un país, sino a toda la humanidad», como destacan los científicos.

Veremos mañana que nos cuentan desde Estados Unidos, pero las previsiones son de avances esperanzadores. También se esperan novedades futuras en el ITER. El reactor que se está construyendo en Cadarache, al sur de Francia, es el proyecto de ingeniería más difícil al que se ha enfrentado el ser humano para una instalación en la Tierra y cuenta con la participación de 35 países incluyendo la Unión Europea, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y China. En un mundo en guerra por bloques, seguramente no haya otro proyecto internacional tan apoyado.