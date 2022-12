Meta ha anunciado novedades para Instagram y aunque son varias, sin duda la más destacada de todas es la que recreará en su app el fenómeno de BeReal, al que ya copiaron también en TikTok, según parece, sin demasiada fortuna. Habrá que ver si Instagram tiene la misma suerte.

Por si acaso andas despistado, BeReal es la gran novedad de 2022 en lo que a redes sociales se refiere, una que está teniendo un éxito fulgurante, aunque por su naturaleza parece difícil que llegue a imponerse en el panorama actual, en el que de una manera u otra, para con unos nichos u otros, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y otras plataformas se reparten el favor -y lo que es más importante, el tiempo- de los usuarios.

BeReal es una red social francesa aparecida en 2020, pero cuyo pelotazo no comenzó a darse hasta principios de este año, sobre todo entre la gente más joven, principal foco de tracción todavía. Es una plataforma de fotos, al estilo de Instagram, pero con una particularidad: los usuarios solo pueden publicar una imagen al día en el momento en el que la aplicación se lo indique. Ese momento son dos minutos que varían de un día a otro, para más inri.

El intríngulis de BeReal, se supone, favorece la naturalidad, al contrario de los que sucede con muchos de los contenidos en Instagram o TikTok, impostados en su mayoría y con razón en muchos casos. No solo eso: en BeReal, si no publicas, no puedes ver lo que publican el resto de usuarios o los amigos que tengas añadidos ahí. Quizás suene a mucho lío todo, pero se ha posicionado como una de las aplicaciones más descargadas del año para Android e iPhone.

TikTok ya intentó copiar a BeReal, pero con vídeos, a través de su función Now, que te obliga a publicar algo para poder ver lo que otros han publicado en Now. Y ahora es el turno de Instagram, que con una nueva función llamada Candid Stories, cuya traducción podría ser algo así como historias honestas, hará lo propio: lanzará una notificación diaria con una ventana de tiempo para publicar y solo quienes la usen podrán ver lo que publican otros.

Otras novedades en las que trabaja Instagram incluyen notas, una suerte de minimensajes de hasta 60 caracteres con los que adornar o informar de algo en el perfil de usuario; y grupos, que es exactamente a lo que suena: Instagram acotado a un grupo de personas, para que todo quede entre familia, amigos, compañeros, etc. Sin embargo, son las Candid Stories las que más están dando de que hablar por los motivos comentados, y es que los gigantes ya no innovan.

Se ha visto con los Reels de Instagram o los Shorts de YouTube, ambos copiados de TikTok, pero también con el mencionado TikTok Now, copiado de BeReal. Y lo mismo tiene más sentido, porque estar metido en una red social tan efímera como lo que plantea BeReal, bien puede funcionar a modo de sección dentro de un servicio más completo. De nuevo, habrá que verlo, e incluso habrá que ver si en 2023 no nos sorprenden con alguna otra nueva tendencia.