WiFi para detectar problemas respiratorios

La señal de las conexiones WiFi está en todas partes. Hogares, oficinas, locales comerciales, espacios públicos… Si hubiera un mapa que representara la presencia de conectividad inalámbrica (ya sea de redes públicas o privadas), tengo claro que en bastantes regiones no se podría ver la superficie. Reinventando el dicho clásico, hoy en día una ardilla podría cruzar España saltando de router en router sin tocar el suelo ni por un momento.

La conectividad WiFi nos ha cambiado la vida, sí, pero no es menos cierto que nosotros también ejercemos una influencia notable en la señal inalámbrica. Nuestros cuerpos, y todo lo asociado a los mismos, influye en la distribución de la señal. No olvidemos que al final hablamos de ondas electromagnéticas que cruzan el espacio, rebotan, se ven afectadas por obstáculos (y los seres humanos podemos entrar en esa categoría en este caso), etcétera.

Esa incidencia es conocida y, por norma general, no se le concede importancia, ya que no afecta a la calidad de la señal. Nuestro móvil se puede conectar sin problema al router aunque nosotros nos encontremos entre ambos dispositivos, aunque el aire esté lleno del cigarrillo que estamos fumando, pese a que un resfriado estacional haga que estemos tosiendo constantemente… en fin, que en realidad podríamos decir que la señal ni se inmuta con nuestra presencia.

Pero en realidad no es así, lo cierto es que sí que lo hace, y lo más interesante es que de dicha incidencia se pueden extraer datos muy interesantes. El último ejemplo de ello lo podemos encontrar en Engadget, que se hace eco de una investigación del Instituto Nacional de Normas y Tecnología estadounidense (NIST), entidad que ha desarrollado un algoritmo llamado BreatheSmart y que es capaz de detectar problemas respiratorios analizando el tráfico de la conexión WiFi. Y no, al hablar de tráfico no me refiero a las páginas web que visita, hablo del enlace de datos entre el router y otros dispositivos.

BreatheSmart es compatible con routers normales y se basa en Channel State Information (CSI), un conjunto de mediciones que se realiza de manera habitual y que analiza la conexión entre router y dispositivos, extrayendo valores como dispersión, desvanecimiento y disminución de potencia con la distancia. Para obtener el volumen necesario de investigación, los investigadores forzaron al router para que obtuviera esta información hasta 10 veces por segundo.

A continuación emplearon un maniquí capaz de reproducir diversos patrones respiratorios, y comprobaron la incidencia de los mismos en las mediciones CSI de la conectividad WiFi, lo que les permitió comprobar no solo que la incidencia del usuario es real, también comprobaron que varía sustancialmente en función de si respiramos de uno u otro modo, por lo que este análisis de la información puede convertirse en un indicador de posibles problemas respiratorios.