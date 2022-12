Ubisoft explica sus planes con respecto a Stadia

Ayer mismo te contábamos que, por sorpresa, Ubisoft estaba empezando a entregar, a usuarios de Stadia, copias gratuitas de los juegos que estos habían adquirido a través del servicio de juego en la nube de Google. Este proceso se llevó a cabo para sorpresa de los usuarios, ya que no habían recibido comunicación alguna por parte de Ubisoft, que tampoco había publicado ninguna información a este respecto. Los juegos aparecieron súbitamente en Ubisoft+.

Afortunadamente, la desarrolladora gala finalmente ha hecho pública su política a este respecto y, salvo por un par de excepciones, lo cierto es que su postura es positivamente destacable, pues en vez de haber mirado hacia otro lado (como ha hecho más de una distribuidora), está trabajando de manera activa para que los usuarios que se han visto afectados por el cierre de Stadia puedan, pese a ello, seguir disfrutando de los títulos comprados en el servicio de Google.

Y es que su planteamiento es tan sencillo como sorprendente: los usuarios recibirán el reembolso por parte de Stadia y el juego en Ubisoft+, todo esto sin coste alguno. Para ello simplemente tendrán que conectar sus cuentas de Stadia y Ubisoft desde el servicio de Google (algo que se aconseja que hagan lo antes posible, y desde luego siempre antes del 18 de enero, fecha del cierre del servicio). De este modo, Ubisoft ya contará con la información necesaria para añadir los juegos a la cuenta de Ubisoft+ de los usuarios.

Ubisoft alerta, eso sí, de que los fondos que tengan los usuarios en los juegos no serán transferidos, por lo que le recomiendan que empleen dichos fondos en compras dentro de los juegos, ya que los activos digitales sí que se transferirán, al igual que las partidas guardadas. Y a este respecto la compañía también aclara que esta opción estará disponible en todos los juegos multiplataforma que soportan guardado cruzado entre las mismas, pero no en aquellos que no lo hacen.

Hay, como decía, algunas excepciones a esta política, y es que según podemos leer en el artículo publicado por Ubisoft, hay varios juegos cuyos activos digitales no se transferirán desde Stadia a Ubisoft+, son los siguientes:

Family Feud

Just Dance 2020

Just Dance 2021

Just Dance 2022

Trivial Pursuit Live! 2

Y en cuanto a las versiones de los juegos, la desarrolladora informa de que los usuarios obtendrán la misma que habían comprado en Stadia o, de no ser posible, versiones premium de los título.

Sin duda, la desarrolladora ha efectuado, al tiempo, un movimiento muy inteligente y muy beneficioso para los usuarios. El segundo punto no necesita de explicación, y en cuanto al primero, les permite mantener a esos jugadores activos, y además particularmente satisfechos con la compañía, pues pese al cierre del servicio, podrán seguir disfrutando de los juegos que compraron, con el extra de que, además, al haber recibido el reembolso, los tendrán de manera 100% legal y 100% gratuita.