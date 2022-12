El nuevo mando de PS5 tiene una autonomía inferior a la del DualSense original

DualSense Edge es el nombre que ha dado Sony al nuevo mando de PS5, un modelo «de lujo» que posiciona muy por encima del original tanto por calidad de acabados como por prestaciones, aunque parece que no logra superarlo en todos los aspectos, ya que dicho mando tiene una autonomía claramente inferior a la del original.

Esta información ha sido dada por The Verge, un medio que tuvo la oportunidad de probar el nuevo mando de PS5. No tuvo tiempo suficiente para hacer una prueba de autonomía, lo que significa que apenas disfrutaron del mando unas pocas horas. No entiendo muy bien por qué, pero imaginamos que Sony tendrá sus motivos, y fue la propia compañía la que les confirmó que su autonomía será inferior.

Según Sony «el tiempo de operatividad del DualSense Edge es moderadamente menor que el del original». Según la compañía japonesa, esto se debe a que incluye más características que el anterior, y a que se ha mantenido tanto la ergonomía como el diseño. La definición que ha dado la compañía japonesa es demasiado genérica, y el hecho de que no haya querido hablar de números concretos es algo que desde luego no huele bien.

Es importante traer a colación que el DualSense estándar ya tenía una autonomía que no era del todo buena, así que reconocer que el nuevo mando de PS5, un modelo que tendrá un precio de más de 200 euros, ofrece una autonomía inferior a la del original le hace un flaco favor. Veremos en qué queda todo esto y si la diferencia es importante, o no, cuando tengamos los números sobre la mesa.

Otra cuestión importante es que según la fuente el DualSense Edge utiliza el mismo tipo de sticks analógicos que el modelo original, y estos han estado en el punto de mira en más de una ocasión por tener problemas de «drift». Luces y sombras que no deberían estar presentes en un mando que, como ya he dicho, costará más de 200 euros en el mercado español.

Sony todavía no ha dado precios oficiales, pero sabemos que el precio de este nuevo mando de PS5 será de 200 dólares en Estados Unidos, así que en España, tras aplicar impuestos y convertir divisa, debería rondar los 229 euros, IVA incluido. Obviamente Sony podría redondear a la baja y dejarlo en 199 euros, o al alza y situarlo en la franja de los 249 euros.