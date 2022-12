Tails 5.8 es la nueva versión de la distribución GNU/Linux de código abierto y totalmente gratuita, basada en la todopoderosa Debian y especializada en tareas de seguridad y privacidad.

Si hay una distro que me gusta para tareas de ciberseguridad y funcionando como Live USB o pendrives autoarrancable, esa es Tails. Además de incluir un paquete de aplicaciones básicas instaladas como navegador web, cliente de correo electrónico, herramientas ofimáticas o reproductores/editores multimedia, su punto fuerte radica en la protección de la privacidad en línea que ofrece.

Su navegador por defecto es Tor Browser y utiliza su red para redirigir las comunicaciones alrededor de una red distribuida de relevos realizados por voluntarios de todo el mundo. Todas las aplicaciones de Tails están configuradas para conectarse a través de Tor mientras que las conexiones directas (no-anónimas) son bloqueadas. Además, incluye herramientas de cifrado para protección de archivos o documentos, correos electrónicos o mensajería instantánea.

¿Qué hay de nuevo en Tails 5.8?

Dicen los responsables del desarrollo que esta versión es la más importante en años, ya que trae un «rediseño importante de las funciones existentes, importantes mejoras de usabilidad y seguridad reforzada».

Quizá el cambio más notable es el rediseño completo del almacenamiento persistente, que no había cambiado tanto en los últimos años. Con la nueva versión ya no hay que reiniciar después de crear un espacio de almacenamiento persistente. También se puede cambiar la contraseña de almacenamiento persistente y se puede optar por crear el espacio de almacenamiento desde la misma pantalla de bienvenida si aún no está configurado.

Otro cambio en Tails 5.8 es la eliminación de X.Org y el uso de Wayland en su lugar. Los usuarios de Tails realmente no notarán la diferencia, pero Wayland es más seguro y ayuda a evitar que las aplicaciones comprometidas afecten a otras. La introducción de Wayland ha permitido incorporar otras funciones en Unsafe Browser que no estaban disponibles antes, como sonido, cargas y descargas, métodos de entrada alternativos para idiomas alternativos, y funciones de accesibilidad como el lector de pantalla y el teclado virtual.

Finalmente, la nueva versión permite escanear códigos QR que contienen puentes Tor. Los puentes Tor ayudan a ocultar el hecho de que estás conectado a esta red anónima, útil en países represivos que desaprueban su uso. Para obtener un código QR, puedes enviar un correo electrónico vacío a bridges@torproject.org desde una dirección de correo electrónico de Gmail o Riseup, o visitando el sitio web de Tor Bridges e imprimiendo un código QR en papel.

Las actualizaciones automáticas de Tails 5.8 están disponibles desde la versión 5.0 o superior. Si no puedes realizar una actualización, puede intentarlo manualmente o realizar una instalación limpia. Si lo necesitas, puedes revisar nuestro tutorial de uso: «Cómo conseguir un sistema operativo seguro, privado y portable con Tails».