Pioneer DJ DM-40D-BT: sonido y versatilidad

Pioneer DJ, la integrante del grupo japonés Pioneer, es ese miembro de la familia que quiere vivir de la música, no sólo de escucharla, sino de interactuar con ella, e incluso de producirla. Y no les está yendo mal. En esta ocasión vienen a presentar el nuevo integrante de su gama de altavoces monitor, los Pioneer DJ DM-40D-BT, una evolución de sus ya consolidados DM-40D, pero con bluetooth. Porque todo es mejor con bluetooth, y en Pioneer DJ lo saben.

En este caso, hemos analizado los Pioneer DJ DM-40D-BT en color negro. Al abrir la caja nos encontramos con unos altavoces de 4” compactos, con un diseño sencillo y clásico, pero no vienen solos. Dentro de la caja de los Pioneer DJ DM-40-BT encontramos:

Altavoces DM-40D x2

Cable de alimentación

Cable convertidor de Audio (Mini conector estéreo a RCA de 3.5 mm)

Cable de altavoz

Almohadillas inferiores x8

Guía de inicio rápido

Precauciones de uso

Garantía

Especificaciones Pioneer DJ DM-40D-BT

Tweeter 3/4” (19 mm) de cúpula blanda Woofer 4 pulgadas de fibra de vidrio Dimensiones (W x H x D) Canal izquierdo: 146 x 227 x 223 mm | Canal derecho: 146 x 223 x 210 mm Peso Canal izquierdo: 2,5 kg | Canal derecho: 2,2 kg Salida de amplificador Izquierdo 19 W / 4 Ω | Derecho 19 W / 4 Ω Rango de frecuencia de/a 70 – 30000 Hz Salida de amplificador Amp. Clase A/B: 2 x 21 W / 4 Ω Impedancia 10 kΩ Caja Graves Réflex Material de la caja MDF vinyl laminate Consumo 25W Entradas RCA clavijas x 1 | Mini conector estéreo de 3.5 mm Salidas Mini conector estéreo de 3.5 mm

Pioneer DJ nos presenta unos altavoces especialmente orientados a DJ y productores que se están iniciando en el mundillo, con un perfil quizás mas amateur que otros modelos. La señal inequívoca de que este es su público objetivo es un botón que encontramos en la parte trasera, que cambia entre los modos DJ y Producción, afectando a la configuración DSP (con un muestreo de 96 kHz) y ajustándose para crear el mejor sonido en función del uso que les estés dando en ese momento.

Cuentan con woofers de 4” y tweeters de 3/4”, que garantizan un buen equilibrio de graves, que se acentúa si cambiamos al modo DJ que comentábamos, simplemente cambiando el interruptor de la parte trasera. Además, los conductos cuentan con ranuras que reducen la fricción con el aire, con lo que se consiguen graves firmes.

Versatilidad

Su sencillez y buena calidad atraen a usuarios de todo tipo de usuarios, además del bluetooth, que llega como novedad con los Pioneer DJ DM-40D-BT. Aunque esta funcionalidad no esté especialmente orientada a las funciones de DJ y producción, ya que el RCA aporta una mejor calidad de audio, es muy útil para un uso más casual (ya sea profesional o recreativo), ya que lo podrás conectar a cualquier dispositivo para poner tu música.

Su diseño neutro y tamaño compacto hace que sea muy cómodo tenerlos en cualquier espacio de trabajo, sin necesidad de soportes adicionales. Están fabricados en MDF con acabado en vinilo, con tweeter de ¾” de cúpula blanda y woofer de 4” de fibra de vidrio.

En la parte delantera nos encontramos con un conector para auriculares, muy útil para cualquier uso, especialmente para trabajo en escritorio o con mesa de mezclas. En la parte frontal encontramos tanto la rueda para el volumen como el botón de sincronización para el bluetooth.

Un pequeño inconveniente de cara a montarlos en nuestro setup es que, en caso de que trabajes (o juegues) con sobremesa, como es mi caso, su disposición va a ser importante. El altavoz izquierdo es el que lleva los interruptores, tanto de modo como de encendido y apagado, en la parte trasera, y la toma de corriente. Hasta ahí sin problema, el tema es que el cable de audio es demasiado corto y no llega a la torre por lo que, salvo una redistribución en la que no estoy pensando ahora mismo, no me queda más remedio que utilizarlos con bluetooth.

La importancia del sonido

La prueba de fuego de los Pioneer DJ DM-40D-BT es, por supuesto, reproducir música en ellos. El resultado es un sonido con graves equilibrados, que alcanza bastante potencia gracias a un amplificador Clase D y a su woofer de 4 pulgadas (no quizás para una fiesta grande, pero de sobra para uso personal). Conseguimos un sonido sin distorsión aun subiendo el volumen.

Cuenta con conectores RCA y mini Jack, que permiten conectar los altavoces con distintos equipos, como mesas de mezclas, ordenador o tarjeta de sonido.

Si los usas para pinchar, quizás la colocación de los altavoces quede un poco más alejada de ti que usándolos con un ordenador. O de cara a proyectarlos para el público que te esté escuchando. Para esos casos es especialmente útil el diseño de los difusores convexos DECO, que ya vienen desde el modelo DM-40, pero que con su actualización ofrecen altas frecuencias nítidas en todas las direcciones, así podrás disfrutar de buena calidad de sonido desde un rango amplio en toda la habitación, con un sonido estéreo 3D.

Conclusiones

Los altavoces Pioneer DJ DM-40-BT, aunque destinados a funciones de DJ y producción musical amateur, ofrecen un perfil versátil que se adapta a otros usos y amplía su rango de público. Ofrecen calidad de sonido en un dispositivo compacto, con diseño sencillo y muy fácil de utilizar. Además, cuenta con funcionalidad bluetooth como novedad en un producto ya consolidado de la marca. Puedes encontrarlos en dos colores, en blanco y negro, y están disponibles en canales minoristas como Amazon por un precio de 169€.