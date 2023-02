Resident Evil 4 Remake tendrá una demo gratuita, analizamos su tercer tráiler

Capcom ha publicado el tercer tráiler de uno de los juegos más esperados del año, Resident Evil 4 Remake, y con este nuevo vídeo nos ha dejado ver otras escenas importantes y confirmar algunos detalles clave. Uno de los más relevantes es que Luis tendrá un mayor protagonismo, aunque todavía no sabemos si acabará perdiendo la vida de la misma forma que en el original de GameCube.

El vídeo muestra también lo terroríficos que serán los parásitos, destaca de nuevo lo cuidada que estará la ambientación tanto en exteriores como en interiores, nos deja ver al detalle la cara de Osmund Saddler, recoge momentos en los que Ashley pierde la cabeza por culpa de la infección, podemos ver también a Krauser y hasta un guiño al Quijote de Cervantes.

La verdad es que el tráiler tiene muy buena pinta y confirma, como los anteriores, que Capcom ha sabido mantener la esencia el clásico original de Game Cube sin tener que renunciar por ello a introducir ciertos cambios y mejoras que van más allá del importante lavado de cara a nivel gráfico. Y hablando del nivel gráfico, no hay duda de que el RE Engine, motor utilizado en Resident Evil 4 Remake, luce de maravilla en este título.

Me llama mucho la atención lo que vemos en la parte final del vídeo, justo antes de que termine la sección dedicada a Resident Evil 4 Remake y se confirme el modo de juego «Mercenarios», que llegará posteriormente como un DLC totalmente gratuito. Si os fijáis bien veréis que Capcom muestra durante unos segundos una de las secciones del laboratorio, un mapa que es precisamente donde nos enfrentamos por primera ver a uno de los enemigos más duros y temidos del juego, el regenerador.

Creo que Capcom ha querido crear expectación, y que se ha guardado la presentación del regenerador para un cuarto tráiler que, por fechas, podría ser el de lanzamiento, ya que Resident Evil 4 Remake llegará al mercado el 24 de marzo de este año. El juego estará disponible para PS4, PS5, Xbox Series S-X y PC. No habrá una versión para Xbox One y Xbox One X, una auténtica pena ya que los usuarios de ambas consolas se quedarán sin uno de los triple A más importantes del año.

El video termina confirmado también una demo gratuita. Capcom ya ha recurrido a las demos de este tipo en juegos anteriores, así que no debería sorprendernos, aunque este tipo de demos suelen tener una duración muy limitada. La de Resident Evil Village duraba solo 60 minutos, por poneros un ejemplo reciente.

Antes de terminar os recuerdo que no vais a necesitar un PC muy potente para mover este juego, ya que Capcom confirmó los requisitos de Resident Evil 4 Remake hace cosa de una semana y estos son muy asequibles, incluso en su nivel recomendado.