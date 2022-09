Resident Evil 4 Remake se verá lastrado por la «old gen», llegará a PS4

Resident Evil Village acabó siendo un juego intergeneracional, y como os conté en mi análisis técnico esto no le hizo ningún bien. Con el anuncio de Resident Evil 4 Remake todo parecía indicar que su lanzamiento se iba a limitar a las consolas de nueva generación y a PC, es decir, que no iba a llegar a la «old gen», pero al final Capcom nos ha dado un «disgusto-alegría» al confirmar que dicho juego llegará también a PS4. Sí, Xbox One queda fuera y no recibirá dicho título.

La primera pregunta que debemos hacernos es por qué Capcom ha decidido adaptar Resident Evil 4 Remake a PS4, y la respuesta es muy sencilla, porque dicha consola tiene una cuota de mercado enorme (más de 111 millones de unidades) y esto representa un pastel muy jugoso en términos de ventas potenciales. Al final todo es una cuestión de rentabilidad, Resident Evil 4 Remake es uno de los lanzamientos más importantes de la compañía japonesa, y esta quiere vender la mayor cantidad de unidades posible.

Sé lo que estáis pensando, ¿y entonces por qué Xbox One queda fuera? Es una buena pregunta, y la respuesta no es tan simple como en el caso anterior. Por un lado debemos tener claro que dicha consola es menos potente que PS4, lo que habría complicado el desarrollo y habría obligado a hacer más sacrificios en la base del juego a nivel técnico. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la cuota de mercado de dicha consola es mucho más baja que la de PS4, así que no es tan «apetecible» para Capcom.

¿Por qué es una mala noticia que Resident Evil 4 Remake vaya a llegar a PS4?

Estoy seguro de que aquellos que tienen una PS4 estarán dando saltos de alegría porque van a poder jugar a Resident Evil 4 Remake en su consola. Lo entiendo perfectamente y comparto vuestra alegría, pero al final hay que entender que esto también tiene una clara connotación negativa, y no deja de ser una muestra más de todo lo que está mal en la industria del videojuego.

PS4 pronto cumplirá nueve años en el mercado, es una consola que lleva tiempo agotada a nivel de hardware y que ha estado frenando el desarrollo de videojuegos desde hace años desde una perspectiva técnica. Resident Evil Village es un claro ejemplo de lo que supone el lastre de desarrollar un juego manteniendo el soporte de la vieja generación, con sus mapas de tamaño reducido, lineales y tremendamente reducidos, la baja calidad de buena parte de su geometría, la mala calidad de muchas de sus texturas y un trazado de rayos que prácticamente no aporta nada.

Que Resident Evil 4 Remake vaya a llegar a PS4 significa que volveremos a ver ese lastre que tanto daño hizo a Resident Evil Village, y francamente es una lástima. El RE Engine, motor gráfico utilizado en ambos juegos, es altamente escalable, pero al final sus posibilidades dependen del punto de partida, es decir, de esa base común a nivel de hardware que tengas que establecer como denominador común. Si esta base es una consola con 8 GB de memoria unificada, una CPU Jaguar a 1,6 GHz y una GPU al nivel de una Radeon HD 7850 de 2012 creo que el problema salta a la vista.

Cuando llegue el momento me haré con Resident Evil 4 Remake para PC y compartiré con vosotros otro análisis técnico, donde os contaré lo bueno y lo malo de dicho juego. A título personal me espero algo parecido a lo que vimos en Resident Evil Village, al menos a nivel técnico, es decir. El lanzamiento de Resident Evil 4 Remake se producirá el 24 de marzo de 2023, y llegará a PS4, PS5, Xbox Series S-X y PC.