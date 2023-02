Microsoft la lía e intenta actualizar a Windows 11 PCs que no cumplen los requisitos

Hace ya varias semanas Microsoft me mostró un aviso en mi PC donde me indicaba que ya puedo actualizar a Windows 11, que dicha actualización era gratuita y que podía hacerlo en ese mismo momento conservando todos mis datos y aplicaciones. Opté por rechazarla y seguir utilizando Windows 10 en mi PC personal porque, al final, creo que este está mucho más maduro y estable, y porque no quiero tener que sufrir en carne propia los problemas de rendimiento que ha dado Windows 11 con procesadores Ryzen.

Ese anuncio de que ya podemos actualizar a Windows 11 se muestra únicamente en PCs que cumplen con los requisitos de dicho sistema operativo, y que tienen una configuración que podemos considerar como validada y libre, en principio, de problemas graves de compatibilidad o soporte. El caso es que por alguna razón Microsoft ha empezado a bombardear con este anuncio también a aquellos usuarios que tienen equipos que no cumplen con los requisitos de dicho sistema operativo.

La cosa es más grave de lo que parece, porque incluso usuarios de equipos con unas especificaciones muy bajas, como por ejemplo portátiles con una CPU de dos núcleos y bajo IPC, 2 GB de RAM y 60 GB de capacidad de almacenamiento, y sin chip TPM, están mostrando ese anuncio de actualizar a Windows 11. Es curioso que, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos, el sistema es capaz de descargar Windows 11 22H2, y el anuncio nos da la bienvenida con dos opciones en primer plano, conseguir la actualización o programar su instalación.

Interesante, ¿verdad? Pues espera que hay más, y es que si rechazamos la actualización el sistema nos lleva a otra ventana donde Microsoft quiere volver a «tirarnos la caña» diciendo que recomienda Windows 11 para nuestro PC, y eso que estamos hablando de un equipo que no cumple con los requisitos mínimos, y que no cuenta con un chip TPM. Sí, ha sido un error importante por parte del gigante de Redmond que, imaginamos, ya habrá quedado resuelto para cuando estéis leyendo esta noticia.

Si queréis actualizar a Windows 11 pero no superáis de forma considerable los requisitos mínimos yo os recomendaría seguir con Windows 10, ya que está confirmado que el nuevo sistema operativo de Microsoft no funciona bien con solo 4 GB de RAM, y que incluso con 8 GB de memoria RAM la experiencia no llega a ser totalmente óptima. En caso de que no puedas actualizar tu equipo y de que tengas muchas ganas de probar Windows 11 no te preocupes, siempre tienes la opción de recurrir a Tiny11.