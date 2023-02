Kerbal Space Program 2, primeras impresiones

Ya lo contaba al repasar los lanzamientos de juegos de este mes de febrero, llevo años esperando la llegada de Kerbal Space Program 2. A su predecesor le he dedicado, a lo largo de los años, muchas más horas de las que parece sensato admitir, y gracias tanto a las expansiones oficiales como a los miles de mods publicados por la comunidad, a día de hoy tengo la sensación de que aún le podría dedicar muchísimas horas más y la experiencia seguiría siendo más que positiva.

El género de los simuladores espaciales (los realistas o razonablemente realistas, quiero decir) no es un mercado especialmente amplio, nunca ha contado con un triple A que nos haya dejado con la boca abierta y con la sensación de estar listos para echar el currículum en una agencia espacial del mundo real. En general tienden a ser más sencillos (algunos rozan con fuerza la frontera con Arcadelandia) y, en general, todos tienden a simplificar el modelo, en aras de hacerlos accesibles a la mayor cantidad posible de público. Todo esto es claramente comprensible, claro, pero hace que algunos añoremos una experiencia más «de verdad».

El primer Kerbal Space Program supuso una revolución en este sentido, pues se situaba bastantes pasos por delante de lo existente hasta el momento en este género. No es una experiencia realista, en verdad, pero sí que era lo más realista hasta el momento, proporcionando de este modo una experiencia única. Difícil, a partir de cierto punto (los acoplamientos en el espacio todavía me provocan pesadillas), pero increíblemente satisfactoria al completar los objetivos que nos habíamos marcado. Todavía recuerdo la primera vez que pisé la superficie de la Muna y se me ponen los pelos como escarpias.

Kerbal Space Program 2 se enfrentaba, desde un primer momento, a un desafía aún mayor que el de hacer tu primera Muna (la Muna es, como habrás deducido, el nombre de la Luna del planeta Kerbin, donde habitan los kerbals), y es lograr satisfacer a los jugadores de KSP y, al tiempo, atraer a nuevos jugadores. La mala noticia es que todavía falta mucho para que se puedan anotar ambos puntos, la buena es que apuntan en la buena dirección. Y el resumen es que veo luces y sombras.

Debemos recordar que Kerbal Space Program 2 ha debutado hace solo unas horas y lo ha hecho en modo Early Access, es decir, en modo beta y con un precio «reducido» con respecto al que tendrá la versión final. Sin embargo aquí es donde me encuentro con el primer «pero» de la experiencia, 49,99 euros me parece un precio más que excesivo por una beta recién lanzada y en la que queda tanto, tantísimo trabajo por hacer. Es cierto que lo podemos ver como un ahorro, pues con la llegada de la versión definitiva subirá de precio pero, de veras, pagar cincuenta euros por hacer el trabajo que deberían asumir los betatesters (pagados) del estudio me parece más que excesivo.

De todos modos, decido hacer de tripas corazón y pasar por caja. Ya he contado que llevo años esperando Kerbal Space Program 2, de modo que he decidido no esperar, pasar por caja y empezar a comprobar si la espera ha merecido la pena o, dado que aún se encuentra en fase beta, si la espera está mereciendo la pena. Pero entonces me encuentro con otro detalle importante, los requisitos técnicos del juego:

Del mismo modo en el que un simulador de vuelo no te exige tener un FMS para disfrutar de la experiencia, Kerbal Space Program 2 no debería exigirte contar con un PC de la NASA para poder jugarlo. Entiendo que estamos en 2023, y también entiendo que hablamos de un juego que pretende simular físicas realistas, pero creo que todavía falta mucha, muchísima optimización. De nuevo, recuerdo que sé que hablamos de un Early Access, pero de nuevo recuerdo que también hablamos de un juego que están vendiendo por 50 euros, y vuelvo a ver un desequilibrio claro.

Pese a que pienso que mi experiencia previa me puede llevar directamente a construir y volar una nueva nave, creo que es mejor acceder primero al centro de entrenamiento, pues será la puerta de entrada para todos los que den sus primeros pasos en Kerbal Space Program 2 sin haber jugado al título original. Las mejoras en este punto son asombrosas o, mejor dicho, apuntan a serlo, puesto que ahora hay muchos más tutoriales, están mucho mejor documentados que en KSP e instruyen al nuevo jugador en todo aquello que debe saber, desde los tres movimientos de una nave (cabeceo, alabeo y guiñada) o en qué consisten las fases de una nave hasta los componentes básicos de las mismas y sus funciones.

Así, tanto si ya jugaste a KSP como si es tu primera toma de contacto con la saga, te recomiendo encarecidamente que empieces por ahí. Es cierto que queda trabajo por hacer, pero parece haber una hoja de ruta bastante clara y completa al respecto, por lo que este apartado no hará más que mejorar en el futuro.

Una vez completados algunos de los tutoriales, decido que ha llegado el momento y me lanzo a construir mi primera nave, que ya es hora. Y en este punto confirmo algo que ya había visto en los tutoriales, y es la mejora tanto en la cantidad de piezas disponibles como en la organización de las mismas. A este respecto, hay que decirlo, KSP era un poco desastre, pero sin duda se han puesto las pilas con Kerbal Space Program, que en esta fase beta ya cuenta con muchísimos más elementos para poder ensamblar la nave que deseamos, y además las muestra de una manera mucho más clara y ordenada.

Con la nave ensamblada llega un punto crítico, el lanzamiento. Así que vamos a la plataforma y, como también se puede apreciar nada más empezar con los tutoriales, la mejora gráfica es más que evidente. Y en este punto no me refiero solo a que todo se vea más bonito, también hay mejoras más que sustanciales en la interfaz y en cómo se muestra la información durante el vuelo. Aquí es, no obstante, donde más se aprecia la falta de optimización, pues la tasa de frames cae a plomo, algo no especialmente recomendable si estás controlando manualmente el vuelo de tu nave.

En resumen, esta primera toma de contacto me deja con la sensación de un buen trabajo recién empezado. Las buenas ideas y las buenas intenciones se perciben constantemente, y lo que podemos ver hasta ahora tiene puntos bastante positivos, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer hasta que se pueda dar por completado. Quizá, y más teniendo en cuenta su precio de salida, debería haber llegado algo más pulido, especialmente en lo referido a la optimización, pero habrá que dar un margen de confianza al estudio para comprobar qué son capaces de hacer ahora que Kerbal Space Program 2 ya está a la venta y que deben estar recibiendo un gran volumen de feedback.