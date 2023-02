Motorola Rizr, los enrollables no están muertos

Seguimos con el repaso a las pruebas de concepto que estamos viendo en el MWC 2023, y ahora le llega el turno al Motorola Rizr, un prototipo mostrado por la firma durante la feria y que vuelve a traer al frente una tecnología que parecía haber entrado en vía muerta antes de haber terminado de despegar, la de las pantallas enrollables, que debido a la mayor proliferación de las plegables parecían haber sido descartadas por la industria. Y es una excelente noticia comprobar que no es así.

El dispositivo mostrado por Motorola muestra, por defecto, una pantalla bastante compacta, de cinco pulgadas con una proporción de aspecto de 15:9. Sin embargo, cuando se abren ciertas aplicaciones, se realizan determinados gestos o se cambia la orientación del teléfono, ésta se extiende mecánicamente para alcanzar las 6,5 ​​pulgadas con una relación de aspecto de 22:9. Así pues, nos encontramos con una propuesta de un terminal de tamaño reducido que, si lo deseamos, puede escalar hasta un tamaño más estándar, al estilo de lo que ofrecen plegables como el Motorola Razr y el Samsung Galaxy Flip.

Dado que se trata de un prototipo, la compañía no ha revelado más datos sobre este Motorola Rizr, que toma su nombre de un modelo con la misma denominación, lanzado al mercado por Motorola en 2006 y que compartía algunos elementos de diseño con el Motorola Razr pero que apostaba por un teclado deslizable oculto tras la pantalla, una fórmula bastante común en aquellos tiempos. En aquel momento, y como se deduce por nombre y diseño, la marca quiso repetir el éxito que supuso el primer Razr, pero este modelo quedó en un discreto segundo plano.

👀 Wow! Think I’ve found my favourite gadget at #MWC23 before it even starts. This concept rollable is really impressive and @Moto was confident enough to let us have hands-on time. Interesting to watch the road to commercialisation on this one… pic.twitter.com/EDgkWsOm1t

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2023