Las Xiaomi Wireless AR Smart Glass han sido una de las sorpresas más interesantes de lo que llevamos hasta el momento del MWC 2023, y eso que hasta el momento está siendo una edición de lo más resultona. Y digo que ha sido uno de los anuncios más interesantes porque aunque siempre es interesante saber de las renovaciones de dispositivos que ya conocemos, es innegable que la presentación de conceptos y prototipos resulta siempre especialmente atractiva, pues nos abre las puertas de los laboratorios de investigación del las tecnológicas y nos revela su visión de futuro.

Tal es el caso de estas Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition, pues ese es su nombre completo, y que de momento son solo eso, una prueba de concepto que, por lo tanto, no llegará al mercado de manera generalizada, pero que sí que nos cuenta en qué está trabajando Xiaomi en este sentido, y lo que podemos esperar de este tipo de dispositivos a medio plazo. Y lo que podemos ver es, probablemente, una de las propuestas más prometedoras vistas hasta el momento en lo referido a la realidad aumentada.

La primera novedad relevante ya la encontramos en su nombre, y es que hablamos de un visor inalámbrico que, por lo tanto, no se verá limitado a las inmediaciones del PC para su uso. En su lugar se conecta con los Xiaomi 13 u otros dispositivos compatibles con Snapdragon Spaces. Esto se debe a que se basan en la tecnología Snapdragon XR2 Gen 1 de Qualcomm para la conectividad. Gracias al uso de la misma ofrecen una latencia inalámbrica de solo 3 milisegundos y una latencia de enlace completa de tan solo 50 milisegundos.

No obstante, el punto fuerte de estas Xiaomi Wireless AR Smart Glass lo encontramos en sus pantallas, que según la compañía son de nivel «Retina», para lo que Xiaomi ha optado por montar sendos paneles Micro OLED con un brillo de hasta 1.200 nits con tecnología electrocrómica, que permite ajustar de manera dinámica el nivel de transparencia con el fin de proporcionar mayor visibilidad exterior cuando estamos interactuando con elementos externos y una experiencia más aislada cuando queremos visualizar contenidos de cualquier tipo.

Un aspecto clave para proporcionar una experiencia de realidad aumentada es que no seamos capaces de distinguir, visualmente, los elementos reales de los generados por el visor, algo en lo que es necesario alcanzar una resolución angular de 60 píxeles por grado (PPD, Pixels Per Degree). Hasta el momento no hay dispositivos que alcancen este punto dulce, pero según la compañía las Xiaomi Wireless AR Smart Glass se quedan muy cerca, con una resolución angular de 58 píxeles por grado.

El diseño también es un elemento muy importante, pues hablamos de un tipo de wearable que pretende ser de uso continuado. Para hacer esto posible, Xiaomi ha optado por materiales ligeros y resistentes, creando una estructura de aleación de magnesio y litio que se completa con algunas piezas fabricadas en fibra de carbono. Gracias a la elección de los mismos, pese a su tamaño las Xiaomi Wireless AR Smart Glass pesan tan solo 126 gramos, incluyendo su batería de ánodo de siloxígeno.

Xiaomi también ha querido poner el foco, y con razón, en su sistema de control, que resulta al menos tan futurista como el propio diseño del visor. Las cámaras integradas en el mismo son capaces de identificar las falanges de la mano del usuario, de modo que éste puede emplear la mano, mediante gestos, para controlar las acciones del dispositivo. Así que sí, como hemos visto tantas y tantas veces en la ciencia ficción, podremos controlar el dispositivo simplemente con movimientos de la mano (obviamente sin tocarlo, lo otro ya existe desde hace décadas).

