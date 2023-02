Google anuncia nuevas características para Android, Chrome, Wear OS y sus servicios

Google ha mostrado en el MWC 2023 nueve nuevas características que podrían llegar a los usuarios de Android, Chrome, Wear OS y algunos de sus servicios en las próximas semanas, con algunas que han empezado a ser desplegadas hoy mismo. La intención del gigante Mountain View no es solo introducir cosas nuevas, sino también mejora la experiencia en diversos frentes.

Lo primero es algo de lo que ya publicamos y además procedente del mismo evento: Magic Eraser. Se trata de una herramienta de edición fotográfica que permite seleccionar elementos de una fotografía y eliminarlos de forma que el proceso se nota lo menos posible en el resultado final. Como es obvio a estas alturas, emplea inteligencia artificial para hacer su tarea y al parecer solo se mantendrá preinstalada en los smartphones Pixel, mientras que en el resto de dispositivos Android y en iOS hay que suscribirse como mínimo al plan básico de Google One, que cuesta 1,99 euros al mes.

La cocina de emojis (Emoji Kitchen) es una característica presente en el teclado virtual Gboard que permite combinar dos emoji diferentes en uno, lo que abre la puerta a abrir la vena artística del usuario o al envío de jeroglíficos más complejos (lo último va en tono sarcástico). Google ha trabajado para enriquecer la experiencia mediante la adición de más posibilidades como el cruzar emojis con la pelota de baloncesto, el megáfono o diferentes flores para marcar el comienzo de la primavera. La compañía ha dejado la puerta abierta a la introducción de más combinaciones.

Chrome es una aplicación importante no solo en Android, sino que más bien es un eje de la política comercial de Google (la moneda de cambio apunta a ser en muchas ocasiones los datos del usuario). El navegador permitirá hacer zoom de hasta 300% y establecer dicho zoom de manera predeterminada en todos los ámbitos para no tener que cambiarlo cada vez que se abre la aplicación. Aunque la intención es que la característica llegue a la rama estable del navegador durante el transcurso del mes de marzo, los más impacientes pueden empezar a usarla con tan solo instalar el canal beta (Chrome Beta).

El gigante del buscador está trabajando para incorporar un widget de “nota única de Google Keep” que permite agregar una de las notas del usuario a la pantalla de inicio del sistema, incluyendo recordatorios, colores de fondo y cualquier imagen que haya sido agregados a la nota. De esta manera será posible marcar las cosas de la lista de tareas pendientes sin necesidad de abrir Google Keep en primer lugar.

Google Meet, el servicio de videollamadas y reuniones virtuales, ha incorporado cancelación de ruido a sus aplicaciones para Android e iOS. Eso sí, para acceder a la característica será necesario ser suscriptor de pago de Google One o de una de las siguientes ediciones de Google Workspace: Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Frontline, actualización de enseñanza y aprendizaje o suscriptor individual de Workspace. Los usuarios de un smartphone Pixel 4 o más reciente tendrán a su disposición la cancelación de ruido de Google Meet como una opción.

Google Drive, el servicio de almacenamiento en la nube, permite visualizar PDF desde hace años, pero la compañía pretende que en un futuro los usuarios puedan garabatear sobre los documentos con tan solo emplear un lápiz óptico o el dedo, sin que haya una configuración especial para ello. Esto puede ser empleado, por ejemplo, para resaltar texto.

El emparejamiento rápido salta de Android para llegar también a los Chromebooks, los ordenadores personales impulsados por Google con ChromeOS como sistema operativo. El emparejamiento rápido, Fast Pair por su nombre en inglés, es un protocolo que permite conectar de manera rápida y automática dispositivos Bluetooth, pero para ello tiene que estar soportado tanto por la computadora como el dispositivo que se pretende conectar.

Google Pay va a incorporar nuevas animaciones, de entre las cuales hay una de pingüinos que, cuando aparece, significa que el pago se ha efectuado correctamente. Aparte de una experiencia algo más divertida con la aplicación y el servicio, posiblemente también sirva para que los usuarios se sientan algo menos culpables a la hora de desatar su faceta consumista.

Y por último, Wear OS 3 va a incorporar nuevos sonidos y modos de pantallas. Hay un audio mono que puede reducir la sensación de audio dividido y modos de corrección de color y escalas de grises para ajustar la forma en que aparece la pantalla del reloj.

Y hasta aquí las principales características que Google pretende introducir o está desplegando, según el caso, para Android, Chrome, Wear OS y su potente ecosistema de servicios, el cual demuestra su valía desde hace años, aunque con el conocido precio de las dudas en torno a la privacidad ofrecida.