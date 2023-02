Hace unos meses conocimos, siempre por voces oficiosas porque Apple guarda un secretismo total en el desarrollo interno de sus productos, que el iPhone SE 4 había sido cancelado. Y era importante porque hablamos de la nueva generación del móvil más económico (que no barato) de la factoría de Cupertino.

Ahora, desde el reputado Ming-Chi Kuo, el analista especializado en Apple, nos llega la información contraria: el iPhone SE 4 está en desarrollo y llegaría con un chip de banda base 5G de diseño propio, fabricado por la foundrie neutral TSMC.

Hay que explicar que Apple produce desde hace años el SoC principal para motorizar todos sus dispositivos móviles y está completando la transición a los ordenadores Mac bajo el programa silicon. Ambos con gran éxito y es que estos chips destacan por rendimiento frente al resto de competidores, incluyendo Qualcomm, el mayor vendedor de chips móviles para terceros.

Sin embargo, Apple sigue usando chips de Qualcomm para las comunicaciones de radio. Según los rumores, Apple no estaba satisfecho con el rendimiento de sus propias soluciones. Hasta ahora que parece ha resuelto sus problemas con la producción de un chip de banda base interno, aunque solo admita sub-6 5G, el conjunto de frecuencias 5G de banda media que la mayoría de los operadores de todo el mundo utilizan para sus redes de quinta generación.

(1/10)

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm’s Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023