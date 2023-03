Prepárate para ver a ChatGPT hasta en la sopa

Las inteligencias artificiales generativas se han convertido en la gran estrella de los últimos meses y, sin duda, ChatGPT es una de las razones de ello. Aunque según algunos expertos el chatbot de OpenAI no es tan innovador como pensamos, y pese a que se equivoca y se inventa respuestas con frecuencia, es indudable que ha servido para cambiar, por completo, el paradigma de búsqueda de información en Internet.

Esto ha quedado más que acreditado con la muy rápida respuesta de Microsoft con Bing, así como en los planes de Google con Bard. Y aunque son los casos más destacados no son los únicos, Desde Opera hasta Quora, muchas tecnológicas se han sumado a la revolución de la inteligencia artificial. Ya dijimos hace unos meses que aunque 2022 había sido un año prolífico en lo referido a la IA, 2023 apuntaba muchísimo más alto. No nos equivocamos.

El acceso a ChatGPT es gratuito, pero no ocurre lo mismo con GPT 3, el modelo generativo de texto de la compañía y que, hasta el momento, era la única opción para que los desarrolladores pudieran integrar las funciones del mismo en sus aplicaciones. Es cierto que hemos visto algunas implementaciones en las que se empleaba ChatGPT, pero son las menos, pues hasta ahora no existía una API de OpenAI que permitiera a los desarrolladores integrarlo en sus creaciones.

Esto ha cambiado, tal y como podemos ver en el comunicado oficial, OpenAI ya ofrece una API para ChatGPT, que permite que los desarrolladores integren la tecnología del chatbot en sus aplicaciones y servicios. Y además hay un aspecto muy, muy importante en este movimiento, y es que el coste de acceso que tendrán que asumir los mismos se reduce en un 90% con respecto a lo que tenían que pagar por hacer uso de la API de GPT 3. Para que puedas hacerte una idea más concreta, la API de ChatGPT tiene un precio de 0,002 dólares por cada 1000 tokens, que son alrededor de 750 palabras.

¿Y qué significa esto? Pues que con este movimiento OpenAI pone la tecnología de ChatGPT al alcance de muchos pequeños y medianos desarrolladores que, con esta sustancial reducción de precio, podrán empezar a incluir las funciones de esta IA generativa en todo tipo de aplicaciones y servicios lo que, a su vez, se traducirá en que a corto y a medio plazo, vamos a experimentar un boom en aplicaciones y servicios con ChatGPT integrado.

Planificadores que organizan tu agenda, clientes de email que responden por ti y te hacen un resumen de los correos que has recibido, servicios que leerán lo que sea por ti y te ofrecerán un extracto, procesadores de texto que te ahorrarán buena parte del trabajo… la lista es enorme y no dejará de crecer con el tiempo, así que raro será que no terminemos 2023, y mucho más 2024, con ChatGPT más presente que nunca en nuestras vidas, incluso si no hemos accedido a su versión web ni una sola vez.