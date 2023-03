Europa, a favor de la compra de Activision por Microsoft

Más de un año después del anuncio de compra, seguimos a vueltas con el culebrón de Microsoft y Activisión-Blizzard King, una operación que ya podíamos imaginar que no sería especialmente sencilla, pero que se ha complicado todavía más de lo que cabía esperar. Las múltiples presiones ejercidas por Sony y el papel de unos reguladores que están mareando la perdiz con propuestas tan absurdas como la planteada por el británico, demostrando de este modo el poco conocimiento que tienen sobre los mercados que supervisan, han logrado prolongar en el tiempo algo que debería haberse resuelto, en un sentido o en otro, hace ya algún tiempo.

Es cierto que Microsoft, en más de una ocasión, ha llevado a cabo movimientos que sí que apuntaban en este sentido (recordemos su historial con Internet Explorer), pero de todo se aprende, y en este punto parece que tienen la lección grabada en la memoria. Así, desde el primer momento han mostrado una actitud respetuosa con la competencia, algo que terminó de dejar claro hace solo unos días, cuando firmo contratos con Nintendo y con NVIDIA para llevar Call of Duty, la joya de la corona y lo que verdaderamente preocupa a Sony, a Nintendo Switch y a GeForce Now respectivamente. Incluso, con los números en la mano, han demostrado que la posición de superioridad en el mercado de las consolas le corresponde a Sony, no a ellos.

Así las cosas, ahora la pelota está en el tejado de los reguladores, que deben pronunciarse sobre sus posturas con respecto a la adquisición, en un conjunto de decisiones que determinará si la operación puede llevarse a cabo o si, por el contrario, la influencia de las posiciones de Sony ha pesado más en los supervisores que los argumentos esgrimidos por Microsoft. Esto, vista la actuación de los de Redmond, sería un tanto difícil de explicar, pero ya sabemos que podemos esperar cualquier cosa.

Parece, no obstante, que el sol empieza a asomar para Microsoft pues, según informa la Agencia Reuters, varias fuentes señalan que el regulador europeo estaría satisfecho con la posición y los movimientos de Microsoft, lo que significa que daría luz verde a la compra de Activision-Blizzard. Así, con los acuerdos con Nintendo y con NVIDIA mencionados anteriormente, consideran que la competencia estaría garantizada y, en consecuencia, ni bloquearían la operación ni se sumarían al planteamiento del regulador británico, que ha propuesto que Microsoft se deshaga de Call of Duty para dar su visto bueno.

Todavía tendremos que esperar cerca de dos meses, pues el 25 de abril es la fecha elegida por la Comisión Europea para tomar una decisión al respecto. Así, podemos esperar que Sony intensifique su presión, si bien es cierto que lo tendrá difícil para encontrar nuevos argumentos.