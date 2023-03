La inteligencia artificial se ha convertido en una de las grandes bazas de Microsoft, a corto y medio plazo, para lograr ganar muchos puntos en el terreno de la innovación. Ya lo hemos visto con el nuevo Bing, pero desde hace meses hemos escuchado rumores y filtraciones, que se han sumado a anuncios oficiales por parte de la compañía que, en su conjunto, demuestran que los de Redmond tienen intención de sacarle un enorme partido a su multimillonaria inversión en OpenAI.

Ya en los primeros días de enero supimos de los planes de Microsoft para emplear esta tecnología en Office y en Microsoft 365, y menos de un mes después la propia compañía avanzó parte de sus planes en este sentido. No obstante, desde que empezamos a saber más y más sobre el buscador y con Microsoft Edge, el resto de planes en este sentido parecieron quedar en un segundo plano, algo comprensible si tenemos en cuenta el ritmo de trabajo de la compañía en esta apuesta en particular.

Sin embargo, ya desde finales del mes pasado se empezó a rumorear que no tardaríamos en saber de los planes de Microsoft para llevar la inteligencia artificial a otras aplicaciones y servicios de productividad, lo que incluye también a la familia Office / Microsoft 365, de uso común tanto entre usuarios particulares como profesionales. No obstante, hasta ahora no se había producido confirmación alguna al respecto, por lo que permanecíamos expectantes.

Pero ya podemos decirlo en pasado, puesto que Microsoft ha confirmado que celebrará un evento sobre inteligencia artificial el próximo 16 de marzo. La confirmación se ha producido en el perfil de la compañía en LinkedIn, en una publicación en la que podemos leer que el nombre del evento es «El futuro del trabajo: Reinventar la productividad con la IA» y que los anfitriones del mismo serán Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Jared Spataro, vicepresidente corporativo de trabajo y aplicaciones de negocio. Sin duda, la presencia del CEO señala la importancia que le concede la compañía a este evento.

Aunque no se ha publicado una agenda del evento, podemos esperar que las primeras aplicaciones de productividad en recibir funciones de inteligencia artificial sean Microsoft Word y Outlook. En el primer caso, seguramente relacionadas con la asistencia en la redacción de documentos, que se puede ver muy potenciada con la ayuda de una IA generativa. En Outlook, por su parte, podemos esperar funciones como la redacción automática de respuestas, pero también otras como la creación de resúmenes de mensajes. Sea como fuere, estaremos muy atentos a dicho evento, y te lo contaremos.