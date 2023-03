Primeros problemas con SkyShowtime

Hace menos de una semana que se produjo el esperado lanzamiento de SkyShowtime en España. Como ya te contamos en nuestro repaso semanal a las plataformas de streaming, este nuevo servicio viene a enriquecer, todavía más, una oferta ya bastante amplia, con algunas propuestas de contenidos interesantes y una oferta rompedora, 2,99 euros al mes de por vida si lo contratas durante sus dos primeros meses en nuestro país. Finalizada la promoción, su precio normal será de 5,99 euros al mes, por lo que hablamos de un descuento del 50%.

El lanzamiento de un nuevo servicio, sea del tipo que sea, siempre suele llevar asociados algunos problemas que no fueron detectados en su fase de pruebas. Es cierto que algunos problemas sorprenden más que otros, pues a poco que se hayan llevado a cabo las pruebas de rigor sí que se deberían haber identificado rápidamente, casos en los que corresponde un tirón de orejas que, no obstante, debe ser ajustado en función de la velocidad de respuesta al mismo.

SkyShowtime no ha sido una excepción al respecto, ya hemos visto algunos problemas, parte de los cuales no son nuevos en absoluto, dado que ya los vimos anteriormente en otras plataformas. Así, en la parte negativa sorprende un poco ver que la plataforma no ha aprendido del lanzamiento de otros servicios. En la parte positiva, que ya ha dado respuesta a los mismos, ya sea solucionándolos o, al menos, dando acuse de recibo y afirmando que han priorizado dar una solución.

El primero de los problemas experimentados por los usuarios de SkyShowtime estuvo, pese a que en un primer momento no lo parecía, presente durante las primeras horas de funcionamiento del servicio, y es que el alto volumen de usuarios que deseaban darse de alta saturó los servidores de la compañía, impidiendo que todos los usuarios se pudieran llevar a cabo este proceso. Además, en algunos casos y pese a emplear la página web, el servicio no aplicó el descuento del 50% en el precio de la suscripción, algo que han denunciado varios usuarios en redes sociales durante los últimos días.

Por otra parte, y en este caso hablo de algo que he experimentado personalmente, hay algunos problemas de sincronización entre audio y vídeo, lo que genera un desagradable desfase. Mi bienvenida a la plataforma está consistiendo, como no podía ser de otra manera, en un nuevo maratón de The Office, pero la experiencia no está resultando tan satisfactoria como esperaba, precisamente por ese problema. Éste, eso sí, no parece estar tan extendido, pero sí que he encontrado algún mensaje de otros usuarios al respecto.

Ahora bien, el más importante, y que además sí que se está dando de manera más generalizada, es el que afecta a la sincronización entre el contenido y los subtítulos, más concretamente «algunos subtítulos pueden faltar, aparecer en el lugar equivocado de la pantalla o no estar sincronizados con el contenido que estás viendo«, según podemos leer en la página web del centro de ayuda de SkyShowtime. La buena noticia, en este punto, es que la compañía afirma que han dado prioridad a este problema, ya que repercute en la accesibilidad de la plataforma, por lo que podemos esperar una solución próximamente.