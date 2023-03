Face ID bajo pantalla no llegará, al menos, hasta 2025

Face ID ha sido, al tiempo, causa de alegrías y de desdichas para Apple. Con su debut en el iPhone X, y pese a que no fue el primer sistema de identificación biométrica basado en una cámara en un smartphones, sí que marcó un antes y un después, contribuyendo de manera decisiva a que se popularizara. Así, ha día de hoy, son una gran mayoría los dispositivos que cuentan con un sistema similar, si bien es cierto que con desarrollos tecnológicos de distinto nivel.

Hasta ahí las alegrías, pero en el reverso de la moneda nos encontramos con el impacto estético que tienen los elementos en los que se basa Face ID en el frontal de los iPhone. Primero fue la más que característica muesca, y de manera mucho más reciente, de momento solo en los modelos Pro, la isla dinámica, que presumiblemente saltará a todos los modelos en la futura generación de los iPhone 15. Es un cambio que satisface parcialmente a Apple, pero que sigue estando lejos de la solución ideal que persiguen desde hace años.

Así, llevamos ya mucho tiempo escuchando de los planes, las patentes y las investigaciones de Apple para situar su sistema de identificación biométrica, ya sea Face ID o Touch ID, bajo la pantalla, una solución que permitirá que todo el frontal de los futuros iPhone sea pantalla, sin perforaciones y otro tipo de elementos en la misma. El problema es que, por la razón que sea, parece que todavía no han terminado de encontrar el modo más adecuado de implementar estas tecnologías, haciendo al tiempo que incidan lo mínimo en la pantalla y que mantengan los estándares de seguridad que ofrecen ambos sistemas en sus versiones actuales.

Under panel Face ID is now expected to be pushed at least a year to 2025 or later due to sensor issues.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 9, 2023