Cómo activar el modo de ahorro de memoria de Chrome

Si eres usuario del navegador de Google y tu PC va justito de recursos, te interesa conocer el modo de ahorro de memoria de Chrome, una de sus novedades más recientes cuya implementación resulta un poco confusa cuando menos. Eso sí, ojo porque cuando hablamos de PC, nos referimos a equipos de sobremesa, y es que la opción del ahorro de memoria de Chrome debería estar, sino activada, sí disponible por defecto cuando se esté usando un portátil.

La cuestión es que el modo de ahorro de memoria de Chrome no llega solo, lo hace junto con otra característica destinada también a salvaguardar los recursos de la máquina, un modo de ahorro de batería que, en su caso, si es lógico que solo aparezca en ordenadores portátiles. Por qué el ahorro de memoria de Chrome no lo hace en cualquier dispositivo no está claro, dado que el uno no depende directamente del otro.

Por lo demás, el ahorro de memoria en Chrome tiene un funcionamiento sencillo. La descripción de la opción lo dice todo: «Cuando esta opción está activada, Chrome libera memoria de las pestañas inactivas. Esto proporciona más recursos informáticos a las pestañas activas y a otras aplicaciones, y permite que Chrome siga funcionando con rapidez. Tus pestañas inactivas volverán a activarse automáticamente cuando vuelvas a ellas.»

Cómo activar el ahorro de memoria de Chrome

Tanto el modo de ahorro de batería como el modo de ahorro de memoria de Chrome son dos de las novedades de la última versión estable del navegador, Chrome 100, por lo que este es el requisito imprescindible para poder hacer uso de ellos. No obstante, incluso si usas un portátil, ten en cuenta que mientas que el segundo está disponible para todo el mundo, el primero depende del hardware en el que se ejecute tu sistema.

Si usas un portátil, simplemente entra en la configuración de la aplicación y verás una nueva sección que antes no estaba ahí: rendimiento. Ahí tienes la opción para activarla si lo deseas, así como la posibilidad de crear una suerte de lista blanca con sitios que deseas que permanezcan activos siempre (por ejemplo, alguna página que se actualice cada poco tiempo y te envíe notificaciones) y que tendrás que añadir a mano.

Sin embargo, si en lugar de un ordenador portátil utilizas uno de sobremesa, ni verás la sección de rendimiento en la configuración ni, obviamente, podrás activar el ahorro de memoria de Chrome. En tal caso, entra en las preferencias ocultas de Chrome y actívalo a mano. Lo haces a través de la siguiente URI:

chrome://flags/#high-efficiency-mode-available

Cuando vayas a activarlo te encontrarás con diferentes opciones, según puedes ver en la siguiente imagen:

¿Cuál de todas escoger? Como te supondrás, los lapsos de tiempo que figuran es lo que tardarán las pestañas en segundo plano en liberar memoria, así que depende un poco de tu uso. Ten presente que al volver a entrar en una de esas pestañas, no tardará lo mismo que si la cargases de nuevas, pero tampoco es como tenerla ya abierta y cargada, hay un instante de refresco. Así que lo suyo es ir probando.

Si no te quieres complicar, una opción razonable es la de «Enabled with 2 minutes discard»; o sea que a los dos minutos, se libere la memoria de las pestañas no utilizadas. Prueba a ver qué es lo que más te convence, pero una advertencia: elige una opción con tiempo predefinido, porque el resto, al menos en mi experiencia, no funcionan del todo bien (o no detecto que lo hagan; lo mismo es cosa mía).

Recuerda, eso sí, regresar a la configuración del navegador para activar el ahorro de memoria de Chrome y añadir sitios a la lista blanca. El modo de ahorro de memoria de Chrome está disponible para Linux, Mac y Windows.

Ante cualquier problema, es tan fácil como desandar lo andado y desactivarlo todo.

La pregunta que te puedes estar haciendo es ¿cuán importante es el ahorro de memoria de Chrome con esta opción en funcionamiento? Pero la respuesta ya te la imaginas: depende. Depende de cuántas pestañas tengas abiertas, de lo que haya en esas pestañas, etc.

A todo esto, la implementación de los modos de ahorro de batería y ahorro de memoria de Chrome no está completa: como se adelantó hace unos meses, ambas opciones iban acompañadas por unos controles más accesibles de los que no se ha vuelto a saber nada, aunque tal vez se hayan descartado. O no. Si aparecen en alguna actualización, te lo contaremos por aquí.