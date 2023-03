Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y sí, Luther: Cae la noche es nuestra destacada de este sábado por mero descarte, así que ya te puedes imaginar que el menú es regulero allá donde mires. Pero para gustos, colores, que se suele decir.

Así las cosas, comenzamos el repaso semanal de las novedades de vídeo bajo demanda por la oferta de Netflix, en la que lo que más destaca es Luther: Cae la noche… solo por el nombre, parece ser. Con todo, quizás haya más lanzamientos que te llamen tu atención, aun cuando la habitual cantidad de la plataforma va mostrando señales de retención importantes.

Si eres fan de Idris Elba (El Escuadrón Suicida, Beasts of No Nation), seguramente conoces la serie de Luther, de la cual Luther: Cae la noche es una continuación en forma de largometraje en la que ya sabes qué esperar: una nueva historia del intenso inspector londinense. Luther no fue el primer trabajo importante de Elba, pero sí el que le sirvió como trampolín para aterrizar el Hollywood con la potencia en que lo hizo hace algo más de una década.

Con todo, elegir Luther: Cae la noche comio elemento destacado del fin de semana es dejarse llevar por el título, uno que en sus cinco temporadas en la televisión británica tuvo más claros que oscuros, pero que nunca fue un fenómeno ni nada parecido. Sin embargo, Idris Elba es un actor en plena forma, la franquicia es llamativa… y aún así, a juzgar por las primeras críticas, lo que trae esta nueva andanza es lo peor de lo que nos dio el personaje en su momento, un drama que tiende más hacia el aburrimiento que hacia la tensión.

Vamos, que Netflix no acierta con sus películas ni acudiendo a franquicias con solera. Así que terminaré esta entradilla con una cita en positivo de un crítico al que sí ha gustado el invento: «No demanda ser vista en el cine pero como telefilme es totalmente disfrutable si ya estás enganchado a la serie. Y el final es especialmente prometedor». Por cierto, que si no has visto nunca Luther, tienes la serie completa en… ¿Netflix? No: en HBO Max.

De segundo plato, Chris Rock: Selective Outrage, un incendiario monólogo del cómico estadounidense en el que se mete con todo lo que se le pone a tiro. Por supuesto, no deja escapar la oportunidad de inmortalizar su respuesta al bofetón que le dio Will Smith en la pasada edición de los Premios Oscar y, fiel al dicho, la venganza se sirve fría. Resuelta impactante que Netflix, que hasta hace nada estaba ligada al actor para realizar una segunda parte del bodrio aquel de Bright, haya dado luz verde a semejante humillación pública. Ahora bien, las cosas como son: Rock mete el dedo en una llaga que no abrió él.

Amo (T1). «A pesar de las severas medidas del Gobierno filipino contra las drogas, el joven estudiante Joseph trafica cada vez más y su tío policía se beneficia de la corrupción.»

(T1). «A pesar de las severas medidas del Gobierno filipino contra las drogas, el joven estudiante Joseph trafica cada vez más y su tío policía se beneficia de la corrupción.» Curso intensivo de amor (T1). «Una bondadosa madre se enfrenta al competitivo mundo de la educación privada cuando su hija intenta apuntarse a la clase de un célebre profesor de matemáticas.»

(T1). «Una bondadosa madre se enfrenta al competitivo mundo de la educación privada cuando su hija intenta apuntarse a la clase de un célebre profesor de matemáticas.» Juega sucio (T1). «En este concurso en el que la sabiduría cuenta tanto como saber mentir, los participantes pueden hacer trampas para ganar. La única regla es… ¡que no los pillen!»

(T1). «En este concurso en el que la sabiduría cuenta tanto como saber mentir, los participantes pueden hacer trampas para ganar. La única regla es… ¡que no los pillen!» MH370: El avión que desapareció (T1). «En 2014, un avión con 239 personas a bordo desaparece de todos los radares. Esta docuserie analiza uno de los mayores misterios modernos: el vuelo MH370.»

(T1). «En 2014, un avión con 239 personas a bordo desaparece de todos los radares. Esta docuserie analiza uno de los mayores misterios modernos: el vuelo MH370.» Muy lejos de aquí . «Tras heredar una casa en una isla de Croacia, una mujer toma una decisión impulsiva y emprende un viaje que devuelve la alegría y el amor a su vida.»

. «Tras heredar una casa en una isla de Croacia, una mujer toma una decisión impulsiva y emprende un viaje que devuelve la alegría y el amor a su vida.» Rana Naidu (T1). «Rana Naidu es el hombre al que acuden los ricos y famosos si se meten en líos. Pero cuando su padre sale de la cárcel, ¿sabrá manejar sus propios problemas igual de bien?»

(T1). «Rana Naidu es el hombre al que acuden los ricos y famosos si se meten en líos. Pero cuando su padre sale de la cárcel, ¿sabrá manejar sus propios problemas igual de bien?» Supervivencia en equipo (T1). «En la salvaje Alaska, 16 concursantes compiten por un suculento premio en metálico. Pero para conseguirlo, estos lobos solitarios deben formar parte de un equipo.»

(T1). «En la salvaje Alaska, 16 concursantes compiten por un suculento premio en metálico. Pero para conseguirlo, estos lobos solitarios deben formar parte de un equipo.» ¿Encontró lo que buscaba? «Un locutor jubilado trabaja en un supermercado para poder asistir a la fiesta de su vieja emisora de radio, donde espera volver a ver al amor de su vida.»

Seguimos con HBO Max, pero sin destacar lanzamientos ya. No obstante, si te acercas a la plataforma para conocer los orígenes de Luther porque te gustan las pelis y series policíacas y detectivescas, ojo al dato, porque Perry Mason está de regreso con su segunda temporada.

Perry Mason (T2). «El caso de la década llama a la puerta de Mason y su incesante búsqueda de la verdad descubre una ciudad dividida, y quizá un camino hacia su propia salvación.»

(T2). «El caso de la década llama a la puerta de Mason y su incesante búsqueda de la verdad descubre una ciudad dividida, y quizá un camino hacia su propia salvación.» Rain Dogs (T1). «Una alocada historia de amor de una madre por su hija, de amistades arraigadas y de cómo la genialidad se ve afectada por la pobreza y los prejuicios.»

(T1). «Una alocada historia de amor de una madre por su hija, de amistades arraigadas y de cómo la genialidad se ve afectada por la pobreza y los prejuicios.» YOLO (T2). «Llegan las aventuras de Sarah y Rachel, dos tías super fiesteras en busca de diversión, nuevas experiencias y buen rollito.»

Disney+ llega con poca cosa, pero bien avenida según se puede leer en los portales de la crítica especializada. Nada muy llamativo, pero no dejes de echarle un vistazo a Abuelo y exconvicto y El grito de las mariposas si es que estás suscrito al servicio y no encuentras nada apetecible.

Abuelo y exconvicto (T1). «Un consejero de vida y relaciones desastrosamente perfeccionista y una madre soltera cuya vida se pone patas arriba cuando su padre camello sale de la cárcel en la que ha pasado 17 años y se muda a la habitación de al lado.»

(T1). «Un consejero de vida y relaciones desastrosamente perfeccionista y una madre soltera cuya vida se pone patas arriba cuando su padre camello sale de la cárcel en la que ha pasado 17 años y se muda a la habitación de al lado.» Chang machaca . «Chang, un chaval asiático-estadounidense de 16 años, le apuesta al as del baloncesto de su instituto que podrá hacer un mate la noche del último partido de fútbol.»

. «Chang, un chaval asiático-estadounidense de 16 años, le apuesta al as del baloncesto de su instituto que podrá hacer un mate la noche del último partido de fútbol.» El grito de las mariposas (T1). «»El grito de las Mariposas» repasa los acontecimientos que condujeron al brutal asesinato de la activista dominicana Minerva Mirabal y sus dos hermanas activistas por orden del dictador Leónidas Trujillo.»

(T1). «»El grito de las Mariposas» repasa los acontecimientos que condujeron al brutal asesinato de la activista dominicana Minerva Mirabal y sus dos hermanas activistas por orden del dictador Leónidas Trujillo.» Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions). «No te pierdas este especial de Disney+ protagonizado por Miley Cyrus, en el que presenta e interpreta de forma inédita los temas de su octavo álbum de estudio, «Endless Summer Vacation», además del éxito «The Climb».»

Si te preguntas qué es lo que se cuece en Amazon Prime Video, la respuesta es depende. En lo que se refiere a contenidos exclusivos, poca cosa y no muy interesante; pero si miras a lo que entra en catálogo, encontrarás más variedad. Yo te recomiendo The Man from Earth (El hombre de la tierra), si te gusta la ciencia ficción clásica con trasfondo filosófico.

Escándalo: retrato de una obsesión (T1). «Inés ha vivido sin salirse de los márgenes, cumpliendo las convenciones que la han desdibujado como mujer hasta hacerla invisible. Un día decide saltarse la norma fundamental, que es acabar con una misma si lo que te hace existir no te satisface.»

(T1). «Inés ha vivido sin salirse de los márgenes, cumpliendo las convenciones que la han desdibujado como mujer hasta hacerla invisible. Un día decide saltarse la norma fundamental, que es acabar con una misma si lo que te hace existir no te satisface.» Federico Chiesa: Back on Track. «9 de enero de 2022, Estadio Olímpico de Roma. En la primera mitad del primer tiempo Federico Chiesa se desploma gritando de dolor. Se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Federico tendrá que redescubrirse, como futbolista y como hombre.»

Terminamos esta semana el repaso no con Apple TV+ como es habitual, pues no hay nada nuevo en la plataforma de los de la manzana excepto los nuevos capítulos de sus series en emisión, sino con lo escaso que trae SkyShowtime de nuevo. Cabe recordar que SkyShowtime se estrenó en España la semana pasada con un montonazo de cosas, incluyendo series originales que no ha lanzado de golpe, sino de las que está emitiendo capítulos semanalmente. Pues bien, siguiendo la misma fóruma, el servicio va estrenando poco a poco cosas suyas que aún no habían tenido su hueco (a medida que las van doblando, parece).

The Great Game (T1). «Corso Manni fue el agente deportivo más exitoso de ISG Company y de toda Italia hasta que el escándalo dañó su reputación; ahora busca venganza contra la gigantesca empresa y sus propietarios, la familia De Gregorio, que destruyeron su carrera.»

