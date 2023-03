Alternativas para jugar en Linux más allá de la Steam Deck

La Steam Deck ha logrado, tras casi una década, convertir al Linux Gaming en algo mainstream (al menos en términos relativos). Mucha piedra ha picado Valve para que al menos parte de la comunidad de jugadores se tomara en serio su visión en torno a Linux, la cual fue objeto de burla hace unos años tras el lanzamiento de las Steam Machines.

El buen recibimiento de la Steam Deck no es tan sorprendente si vemos que es el resultado de recorrer un camino en el que Valve ha aprendido de sus propios errores. Esto, lejos de ser la impresión de este redactor, fue reconocido por la propia compañía, que al contrario de otras destaca por insistir durante años en una idea hasta que le llega a funcionar. En una época en la que lo normal es que las grandes corporaciones tiren la toalla a las primeras de cambio, lo logrado por Valve puede considerarse como muy meritorio.

Pero en lugar de otro artículo sobre el mini-PC de Valve, del que ya he detallado de manera extensa qué es realmente y sus cimientos tecnológicos, en esta ocasión me centraré en exponer alternativas al sistema operativo que la Steam Deck incluye por defecto: SteamOS 3.

HoloISO, una forma no oficial de llevar SteamOS 3 más allá de la Steam Deck

La Steam Deck ha posicionado a SteamOS 3 como el eje del Linux Gaming. Debido a que ya hay usuarios de perfil no informático que han tomado contacto con los videojuegos en Linux con dicho sistema operativo, no es extraño que muchos prefieran tener lo mismo sobre otras computadoras, y para eso está HoloISO.

HoloISO puede ser definido como una especie de reempaquetado no oficial del propio SteamOS 3 que se sirve mediante una imagen ISO y que puede ser instalado en otras computadoras x86. En caso de que la instalación y posterior ejecución se hagan correctamente, el usuario podrá disponer del mismo sistema operativo que funciona en la Steam Deck en otra máquina y sin muchas complicaciones, por lo que se ahorra el proceso de tener que familizarse con él.

Sin embargo, HoloISO tiene una limitación importante: oficialmente es incompatible con las gráficas de NVIDIA. Esto quiere decir que si se quiere un buen funcionamiento y lo más out of the box posible hay que emplear gráficas de Radeon. Aquí influyen dos cosas: una es el hecho de que la Steam Deck emplea una APU de AMD como motor y la otra es que Valve es la principal desarrolladora de RADV, el driver de Vulkan para Radeon presente de manera predeterminada en las distribuciones Linux.

El hecho de no ser un producto oficial y las limitaciones a nivel de soporte hacen que el uso de HoloISO no sea viable para todos, así que vamos a mencionar siete alternativas y un consejo para poder jugar en Linux (sí, Windows sigue siendo el principal sistema para jugar en PC, pero debido a eso no tiene ningún misterio en ese sentido).



Nobara Linux

Nobara Linux es una derivada de Fedora, la distribución que marca a niveles generales el avance tecnológico de Linux y el campo de pruebas de Red Hat Enteprise Linux. Esto ya garantiza la presencia de versiones recientes del kernel y Mesa y por ende el soporte para hardware reciente.

El desarrollador principal es el responsable del proyecto Glorious Eggroll, que se encarga del desarrollo y mantenimiento de la principal bifurcación comunitaria de Proton, Proton Glorious Eggroll (también conocida como GE-Proton o Proton-GE), la cual es muchas veces más competente que la rama oficial cuando se trata de ejecutar videojuegos triple A recientes sobre Linux.

Nobara Linux, en comparación con Fedora, destaca por incluir muchas modificaciones con el fin de mejorar el desempeño de los videojuegos, emplear un instalador basado en Calamares en lugar de Anaconda, además de sustituir un módulo de seguridad SELinux por AppArmor (aunque el primero sigue presente de forma inhabilitada).

Ubuntu

Ubuntu fue durante mucho tiempo la distribución de referencia de Valve y sigue siendo la única oficialmente soportada por el cliente de Steam para Linux (con permiso de SteamOS, que cuenta con una versión propia del cliente), si bien eso no quita que la compañía de Gabe Newell haya tendido puentes para facilitar la ejecución de Steam en otras distribuciones y que impulse extraoficialmente un reempaquetado en formato Flatpak.

Ubuntu es un sistema operativo que a estas alturas no necesita de ninguna presentación. Es, con gran diferencia, la distribución Linux más exitosa y usada en el segmento del escritorio, y eso se traduce en cosas como el tener a su disposición una gran cantidad de documentación y tutoriales de terceros que complementan al material oficial.

Retomando el principal punto débil de HoloISO, Ubuntu cuenta con un asistente de controladores que facilita la instalación del driver de NVIDIA, pero antes es muy recomendable configurar el repositorio de Graphics Drivers para obtener más fácilmente la última versión. Los pasos con derivadas como Linux Mint son los mismos.

Manjaro

Manjaro se ha consolidado como una de las mejores opciones para jugar en Linux, sobre todo gracias a que, en esencia, implementa la misma perspectiva sobre Arch Linux que Ubuntu sobre Debian o lo que viene a ser lo mismo: humaniza la experiencia con Arch Linux, que a fin de cuentas es una distribución orientada a usuarios con ciertos conocimientos.

Manjaro tiene una instalación fácil y suministra de forma preinstalada todo lo necesario para funcionar, incluyendo drivers, códecs y aplicaciones. Además, suministra versiones recientes del kernel y Mesa para garantizar en lo máximo posible la compatibilidad con el hardware reciente y el correcto funcionamiento de los juegos con gráficas Radeon. También proporciona una versión reciente del driver de NVIDIA, marca de gráficas con la que se lleva bastante bien dentro de lo que cabe.

Pop!_OS

Pop!_OS es una derivada de Ubuntu desarrollada por System76, una ensambladora de ordenadores Linux radicada en Estados Unidos. En comparación con su distribución madre, sobresale por el hecho de suministrar bastante software a través de sus propios repositorios, destacando una versión del driver de NVIDIA que presuntamente ha sido probada a fondo por la empresa para garantizar la compatibilidad y el correcto funcionamiento en el sistema.

System76 intenta impulsar su propio escritorio, COSMIC, que de momento y en la actual versión LTS no es más que un GNOME modificado, pero la empresa tiene la intención de crear algo totalmente propio, genuino y ambicioso.

openSUSE Tumbleweed

Y saltamos al espectro del camaleón para mencionar a un sistema que no tiene la repercusión que merece: openSUSE Tumbleweed. Se trata de la rama mutable y de lanzamiento continuo (rolling release) de la distribución, la cual llega a ser incluso más diligente que Arch Linux a la hora de suministrar lo último.

El mayor atractivo de openSUSE Tumbleweed (y también de Leap, la rama con software estanco y más orientada a entornos de producción) es YaST, un potente panel de control a nivel de administrador que permite configurar muchas partes del sistema a golpe de clics, lo que debería de facilitar bastante a los usuarios la realización o la gestión de muchas partes como el cortafuegos, la gestión de los repositorios, la instalación de software, etc.

Al igual que el espectro Arch Linux, el suministrar versiones recientes de kernel y Mesa hace que sea ideal para hardware reciente y tener una buena compatibilidad con los juegos.

Fedora

Como ya dicho, Fedora es la distribución que a niveles generales marca la evolución tecnológica de Linux y ofrece software bastante reciente, aunque por lo general se retrasa un poco a la hora de incorporar la última versión del kernel. En los últimos años ha ganado muchos adeptos debido a su mejora constante y a su fuerte enfoque vanguardista, que la han consolidado como la referencia del mundillo en términos tecnológicos. Tecnologías como systemd y PipeWire empezaron su andadura a través de Fedora.

Fedora es un sistema que tiene como puntales el intentar ofrecer un marco muy automatizado y ser software libre puro si quitamos el soporte de hardware, ya que emplea el firmware privativo aprobado para el kernel Linux, el firmware para las Wi-Fi de Intel y los microcódigos de los procesadores. Ese último punto hace que su configuración inicial pueda ser algo aparatosa debido a que en los repositorios oficiales no hay aplicaciones, códecs ni muchos drivers privativos, así que ese frente tiene que ser cubierto con RPM Fusion y Flatpak. Otro detalle a tener en cuenta es que no es especialmente amigable con el driver de NVIDIA.

Flatpak

Flatpak no es una distribución Linux, sino un formato de paquetes universales orientado a suministrar aplicaciones gráficas. El uso del reempaquetado de Steam en formato Flatpak ha crecido bastante durante el último año, tanto, que en la encuesta ya no es extraño verlo en cuarta posición, solo detrás de los tres grandes, SteamOS 3, Arch Linux y Ubuntu, y en pugna directa con Manjaro.

Lo bueno de Flatpak es que suministra un marco sobre el papel estándar para todas las distribuciones y se apoya en una versión reciente de Mesa que es suministrada en el mismo formato. Gracias a que Flatpak funciona de manera separada del sistema, se abre la puerta a poder usar una versión reciente de Mesa sin comprometer la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema operativo. Este enfoque es muy atractivo para su aplicación en sistemas como la rama estable de Debian y algunos inmutables que han asomado la cabeza en los últimos tiempos, como Fedora Silverblue, Fedora Kinoite, openSUSE MicroOS y Vanilla OS. Es más, Flatpak es la principal vía para instalar aplicaciones gráficas en los sistemas inmutables mencionados.

Para usar de forma cómoda el reempaquetado Flatpak de Steam es recomendable instalar el paquete steam-devices en formato “tradicional” (Deb, RPM… ) e instalar Proton Glorious Eggroll en formato Flatpak. Flatpak es incapaz de soportar kernels, así que ese frente queda en manos de la distribución y la paquetería “tradicional”.

Heroic Games Launcher, una forma de usar Epic Games Store y GOG en Linux

Linux no cuenta con clientes oficiales de Epic Games Store y GOG Galaxy, así que la comunidad se ha puesto manos a la obra para impulsar algunas alternativas que faciliten el uso de dichas plataformas en el sistema de código abierto. De entre los proyectos iniciados sobresale Heroic Games Launcher, que en un principio se limitó a soportar Epic Games Store para después de sumar a GOG. A día de hoy es de largo la aplicación con un desarrollo más activo dentro de su categoría.

Heroic Games Launcher no es un producto oficial, pero se distribuye como software libre bajo la licencia GPLv3, así que ofrece máxima transparencia en ese sentido. Debido a que la Epic Games Store no suministra soporte para Linux ni permite la publicación de juegos para ese sistema, los contenidos deben ser ejecutados con Proton Glorious Eggroll o Wine Glorious Eggroll. Con GOG la situación es la misma para los títulos para Windows, mientras que para los que ofrecen compilación para Linux es posible usar esa o la de Windows mediante Wine/Proton, a elección del usuario.

Heroic Games Launcher está en formato Flatpak, así que no hay ningún impedimento para instalarlo en una Steam Deck, y también cuenta con compilaciones para Windows y macOS, sistemas en los que el soporte funciona de manera algo diferente, ya que en el primero el uso de capas de compatibilidad sobra totalmente, mientras que el segundo sí cuenta con soporte por parte de Epic Games Store, aunque el catálogo sea menor que en Steam.

Conclusión: las grandes distribuciones son las mejores para jugar

La idea general que he intentado plasmar a través de este artículo es que para jugar en Linux, quitando lo que se ha montado Valve, lo mejor es tirar de las grandes distribuciones, ya que estas son las que cuentan con más y mejor soporte tanto a nivel de software como humano, así que son las que tienen más opciones de ofrecer soluciones en caso de que el usuario se encuentre con problemas.

Linux, gracias a que es software libre, puede ser bifurcado, modificado y redistribuido por cualquiera, pero eso no quiere decir que toda bifurcación sea un buen producto. A eso hay que sumar la evolución del propio escritorio Linux, que con el paso del tiempo se ha ido hinchando para tener características que, en algunos casos, llevan mucho tiempo implementadas en Windows y macOS. La consecuencia de eso que, con un capital humano insuficiente, el usuario puede encontrarse con un soporte deficiente.