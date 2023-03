Adiós a Google Glass, ahora definitivamente

Google Glass es otro dispositivo que pasa al ‘cementerio de elefantes’ del gigante de las búsquedas. La compañía ha actualizado su sitio de soporte para informar que ha cancelado su venta desde el 15 de marzo de 2023, no ofrecerá ninguna actualización de software y solo las soportará oficialmente hasta el próximo septiembre.

Ha pasado más de una década desde que se anunciaran las Google Glass. Un proyecto de gafas conectadas, interesantísimo sobre el papel y que estaba destinado a brillar en el emergente mercado de los wearables que comenzaba a explotar en esa época. El proyecto original terminó en fiasco.

Un diseño cuestionable; mal funcionamiento con bugs y falta de fluidez; autonomía limitada; precio elevado y serios problemas de privacidad con prohibiciones de uso en todo el mundo, hicieron que Google tomase la decisión de suspender las ventas del modelo original. El proyecto pasó a una división independiente bajo el mando de Tony Fadell (un ingeniero ex-Apple que estuvo en el equipo del gurú del diseño «Jony» Ive, creador de dispositivos como el iPod) y se enfocó al mercado profesional con el lanzamiento posterior de la versión ‘Enterprise Edition’.

Adiós a Google Glass (otra vez y ahora definitivamente)

La versión empresarial ha tenido un eco mínimo como pasara en consumo y Google le ha vuelto a dar carpetazo: «Gracias por más de una década de innovación y asociación. A partir del 15 de marzo de 2023, ya no venderemos las Glass Enterprise Edition. Continuaremos soportándolas hasta el 15 de septiembre de 2023″, se puede leer en la página de soporte.

Los clientes actuales pueden continuar usando las gafas indefinidamente, pero sin soporte a partir de septiembre. La mayoría de las aplicaciones y características que funcionan hoy en día, como Meet on Glass, deberían seguir haciéndolo en un futuro previsible, y las empresas que han desarrollado su propio software para la plataforma deberían poder proporcionar actualizaciones.

Pero Google ya no venderá más Google Glass ni tiene planes de proporcionar correcciones de errores, parches de seguridad u otras actualizaciones de características. La compañía sí mantendrá para descarga la última versión de la imagen del sistema hasta el 1 de abril de 2024.

¿Se ha perdido toda la inversión?

Realmente no. Las Google Glass fueron un dispositivo adelantado a su tiempo y de ahí llegaron parte de sus problemas y falta de interés por consumidores, empresas y desarrolladores. Pero toda la experiencia recogida debe ser valiosa para el futuro y la comercialización de otros wearables. De hecho, Google sigue en la pomada y está desarrollando unas gafas de realidad aumentada.

Hay que decir que realmente ninguna de estas gafas ha funcionado en ventas. La mayor prueba la tenemos en que un gigante como Apple, que vende masivamente todo lo que produce, ni siquiera se ha atrevido todavía a entrar en este segmento. Hace unos años su CEO, Tim Cook, reconoció que «la tecnología en sí misma para crear con calidad ese tipo de dispositivos», no existía. Y ya no solamente gafas. Los dispositivos de realidad virtual / aumentada no han explotado en ventas como la industria preveía.