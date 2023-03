Google Maps empieza a desplegar Immserive View

Parece mentira, pero ya ha pasado cerca de un año desde que Google nos habló, por primera vez, de Google Maps Immersive View, durante el Google I/O 2022. Como nos contaron en aquel momento, y además podemos deducir por su nombre, este nuevo modo pretende proporcionar una experiencia de exploración de mapas mucho más inmersiva que la que podemos obtener actualmente con la combinación de los mapas y el modo Street View, que tan popular y útil se ha mostrado durante muchos años.

Recordemos que el modo inmersivo de Google Maps combina, en un único entorno, vistas pintorescas de una ciudad, sus puntos de referencia, sugerencias de lugares para conocer o visitar y vistas del interior de algunos edificios. Incluso, para adaptarse mejor a distintos contextos, puede mostrar vistas alternativas de ciertas áreas, como por la noche, con mal tiempo o en condiciones de mucho movimiento, de modo que podamos encontrar una que se ajuste a las propiedades del momento en el que pensamos visitarla.

No queda ahí la cosa, puesto que Immersive View también apuntaban a contar con información del tráfico y meteorológica en tiempo real. Dicho de otro modo, pretende ser la experiencia más cercana a acceder a una webcam que nos muestre la imagen en tiempo real de dicha ubicación, junto con información actualizada de la misma. Claro, con Immersive View no tendremos una imagen de ese mismo momento pero, por contra, sí que contará con múltiples vistas de la misma.

El pasado mes de febrero, en el evento Live in Paris, Google anunció que iniciaba el despliegue de Immservive View en Google Maps pero, pese a ello, hasta ahora parece que nadie, o prácticamente nadie, había podido acceder a este nuevo modo del servicio. Sin embargo, según podemos ver en Reddit, algunos usuarios ya están empezando a poder acceder a Immersive View en Google Maps a través de sus apps, en las que han podido comprobar que el servicio ya se ofrece en ciudades como Berlín y Londres.

De momento se desconoce la cantidad de usuarios que ya han obtenido acceso a este nuevo modo, y en qué se ha basado Google para escogerlos, pero no parece que formen parte de algún programa de betatesters, por lo que podemos entender que un despliegue más amplio está cerca de producirse. Ahora bien, según podemos leer en esa misma publicación, parece que todavía no incluye toda la información prometida en su presentación, ya que no muestra datos en tiempo real sobre el estado del tráfico.

Por otra parte, este usuario también advierte de algo que ya podíamos imaginar y que tiene sentido, y es del alto volumen de consumo de datos de este nuevo modo. En sus pruebas, que duraron alrededor de media hora, afirma haber gastado alrededor de dos gigas. Aquí se combinan, claro, la enorme cantidad de imágenes que debe mostrar este modo, con el uso intensivo del mismo llevado a cabo durante las pruebas. No obstante, esto es algo que no debemos olvidar cuando finalmente podamos emplearlo.