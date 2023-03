Netflix sumará 40 nuevos juegos este año

Ya han pasado cerca de dos años desde que supimos, por primera vez, que Netflix estaba trabajando para poner en marcha su propio servicio de juegos, aunque en realidad su interés por las propuestas lúdicas viene de antes. Recordemos que, por ejemplo, en 2018, lanzó un juego de realidad virtual basado en su serie «Stranger Things». En 2019, estrenó «Bandersnatch», un episodio interactivo de Black Mirror en el que podíamos tomar decisiones que afectaban al desarrollo de la historia, y cada cierto tiempo circulaban rumores relacionados con que la compañía quería formalizar este interés con una propuesta más específica.

Finalmente, en 2021 se confirmó tal interés, si bien con un alcance limitado, ya que la oferta inicial incluía solo tres juegos disponibles solo para Android e iOS. Desde entonces hemos visto crecer dicho catálogo, aunque no el alcance del mismo, si bien en octubre del año pasado tuvimos noticias de que la compañía estaría pensando crear su propia plataforma en la nube para hacer que el acceso a sus juegos, entre los que debería incluirse el triple A en el que están trabajando, puedan llegar a más dispositivos.

Así, como hemos podido ver en los últimos tiempos, parece que los directivos de Netflix confían en que la inclusión del servicio de suscripción a juegos en los planes de la plataforma, sin que esto se traduzca en un incremento en el precio de los mismos, puede ser la herramienta necesaria para enfrentarse a una competencia que cada día es más feroz, así como a los adversos efectos de sus políticas para acabar con el uso de cuentas compartidas, algo que ha tenido un impacto muy negativo en su imagen.

Ahora, según podemos leer en Engadget, Netflix ha anunciado planes para agregar aproximadamente 40 títulos más a su biblioteca de juegos móviles durante el transcurso de este año. Aunque la compañía aún no ha revelado qué juegos estarán disponibles, se espera que sean títulos exclusivos de la plataforma de streaming y que, entre ellos, se puedan encontrar algunos basados en sus contenidos, algo que ya hemos visto en el pasado con Stranger Things, y que sería un movimiento muy inteligente pues proporcionaría una experiencia mucho más completa asociada a sus títulos estrella.

Además de la expansión de su biblioteca de juegos móviles, Netflix también ha confirmado que sigue trabajando en su servicio de juego en la nube. Según un informe de The Verge, la compañía lleva ya algunos años trabajando en este nuevo servicio que, no obstante, todavía se encuentra en una fase temprana de su desarrollo, y no hay información sobre su fecha prevista de llegada a los usuarios. Sí que podemos decir, eso sí, que el plan parece ser bastante ambicioso, ya que su objetivo es, según afirman, hacerlo llegar a cualquier dispositivo en el que sea posible reproducir contenidos de Netflix.