El gigante taiwanés ha confirmado que el ASUS ROG Phone 7 será presentado el 13 de abril en un evento especial que tendrá lugar de forma online, y que comenzará a las 14:00 (hora central europea). El anuncio no ha venido acompañado de ningún detalle más allá de lo dicho, así que por desgracia no tenemos más información que compartir con vosotros de forma oficial.

Sin embargo, de forma oficiosa sí que tenemos algunos detalles interesantes que vamosa repasar con vosotros ahora mismo, y que son fruto de filtraciones y rumores. Según GSMArena, el ASUS ROG Phone 7 tendrá una configuración de 16 GB de memoria RAM y vendrá acompañado de un SoC Snapdragon 8 Gen2, un chip muy potente que desde luego representaría un salto generacional importante frente al ASUS ROG Phone 6, que venía equipado con un Snapdragon 8+ Gen1.

Es importante tener en cuenta que el ASUS ROG Phone 6 estuvo disponible en diferentes configuraciones de memoria RAM y de almacenamiento, de hecho la versión base llegó al mercado con 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, así que no sería extraño que la compañía taiwanesa siguiera ese mismo enfoque con el ASUS ROG Phone 7, y que en su versión base cuente con 8 GB de RAM.

Repasando los rumores anteriores tenemos otros datos interesantes que, os recuerdo, no están confirmados. Esos rumores apuntaban al uso de un panel AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+ y tasa de refresco de 165 Hz, una batería de 6.000 mAh y soporte de carga rápida a 65 vatios. Por lo que respecta a la calidad de acabados podemos esperar de nuevo una construcción premium en aluminio y cristal, y todos los rumores indican que, en líneas generales, el ASUS ROG Phone 7 va a ser una evolución menor en términos de diseño frente al modelo actual.

La serie ASUS ROG Phone se ha convertido en un auténtico referente dentro del mundo del gaming en dispositivos móviles, y ha demostrado que había hueco en el mercado smartphone para un producto de este tipo, solo era necesario «hacer las cosas bien». ASUS ha dado con la fórmula, y prueba de ello es que ya acumula cinco generaciones en el mercado (no hubo ASUS ROG Phone 4), y con el ASUS ROG Phone 7 serán seis generaciones.

Stay tuned for the new legend. ROG Phone 7 is coming on April 13, 8AM EDT.

Watch it live 👉 https://t.co/CGZtFnsTOF#ROGPhone7#ForThoseWhoDare pic.twitter.com/iNbTUSD5cz

— ROG Global (@ASUS_ROG) March 23, 2023