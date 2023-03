YouTube Music lanza su Recap de invierno

Por si no tenías suficiente con el ya tradicional repaso anual que servicios como Spotify y similares realizan a finales de cada temporada. YouTube Music acaba de sacar el Winter Recap, o Recap de invierno, porque nunca está de más dar repaso a lo que más has escuchado cada estación.

De hecho, si YouTube Music comenzó con sus Recap en 2020, fue a partir de el pasado 202 cuando le dio por segmentar más si cabe la actividad de sus usuarios, pero de manera menos visible a como lo está haciendo ahora. Así, mientras que si eres usuario habitual de la plataforma te avisará de que tu Winter Recap está disponible, no lo hacía así antes.

Antes tenías que buscar por ti mismo las listas de reproducción automáticas, o en la sección específica de Recap. Puedes probarlo ahora mismo si quieres: te encontrarás con recaps de verano, otoño… Sin ir más lejos, junto al Recap de invierno que anuncian ahora, verás -o deberías- el del pasado otoño de 2022.

Volviendo con el que nos ocupa ¿qué encontrarás en el YouTube Music Recap de invierno? Casi lo mismo que en el anual: listas con los artistas, álbumes y canciones que más has escuchado, otra con tus géneros y tu lista de reproducción favoritos y un resumen de todo, incluyendo el tiempo que te has tirado reproduciendo música en minutos, que impresiona más.

Así, en este YouTube Music Recap no se incluyen datos que sí están en la edición anual como las tendencias principales, la identidad o el contenido difícil de encontrar. Si no sabes de qué hablamos, échale un vistazo al artículo que publicamos con motivo del YouTube Music Recap 2022, ya que ahí se explica todo. En esta ocasión, sin embargo, todo se reduce al uso personal del servicio.

Un servicio, YouTube Music, que no deja de crecer, a pesar de no estar todavía a la altura de su competencia en varios apartados. Por ejemplo, la organización o la experiencia de usuario. Por otro lado, ninguna otra plataforma puede presumir del inmenso y único catálogo musical que atesora una plataforma como YouTube, un gigante del contenido nutrido por los propios usuarios. Para quienes se salen de lo habitual, no hay competencia que valga, ciertamente.

Y ojo, porque se vienen los podcast a YouTube Music, otra importante valor añadido con el que seguir sumando adeptos por lo mismo: YouTube Music carece de cosas determinadas, pero lo compensa con su contenido, algo que no debería menospreciarse.