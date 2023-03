Bing pronto tendrá historial de chats

Que Bing y ChatGPT son primos-hermanos, por así decirlo, es algo que no se le escapa a nadie, aunque casi sería más preciso verlos como hermanastros, pues comparten a uno de sus padres, OpenAI. Así, es normal que veamos que buena parte de las funciones de uno se replican en el otro (esto funciona en ambos sentidos) y que ambos servicios peleen entre sí, de manera cordial, para capturar el máximo interés por parte de los usuarios, si bien es cierto que lo hacen con fines distintos.

Así, es común que quienes emplean ambos servicios, no hagan sino preguntarse cuándo determinada función de uno de ellos aterrizará en el otro. Esto es, no obstante, más probable en unos casos que en otros. Por ejemplo, esta semana te hemos contado que Bing ha sumado la posibilidad de crear imágenes gracias a la integración de un modelo personalizado de DALL-E, algo que parece poco o nada probable que veamos, al menos a corto plazo, en ChatGPT.

También hemos visto que, desde el anuncio de GPT-4, ambos chatbots han confirmado que lo emplean, pero con la diferencia de que Bing lo hace de manera permanente, mientras que ChatGPT solo permite un uso limitado del mismo a las cuentas de pago del servicio. Así, por la vía de los hechos podemos más que confirmar lo que llevamos ya un tiempo diciendo, y es que Microsoft ha puesto toda la carne en el asador, sí, pero también todas las tarjetas de crédito para financiar estos movimientos, pues solo pensar en la infraestructura que han debido desplegar para prestar estos nuevos servicios haría sudar frío a cualquier responsable de sistemas.

Just had a status review with the team, everyone is trying to accelerate shipping of the Chat History – this is the number one feature request.

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) March 24, 2023