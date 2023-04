Tesla, demandada por violar la privacidad de sus usuarios

Tesla, como prácticamente cualquier otra gran compañía en la actualidad, cuenta con acérrimos defensores y también con obstinados detractores. Ambos bandos suelen esgrimir argumentos bastante razonables (aunque a partir de cierto punto de fanatismo también se cae en las imbecilidades, desgraciadamente) y, por norma general, la escucha calmada de lo que plantean unos y otros nos suele llevar a ese lugar en el que se suele encontrar lo más parecido a la verdad, que es el punto medio.

Hay, sin embargo, casos en los que incluso el más irredento de los fans debe rendirse a la evidencia y aceptar que «los suyos» han hecho algo más, y sin duda éste debería ser uno de esos casos. Y especialmente, en este caso, a los que además de defensores de la compañía, son usuarios de sus vehículos, ya que un mal uso de sus funciones por parte de los empleados de Tesla ha dado lugar a un problema de privacidad que, con franqueza, es para poner los pelos de punta.

Todo empezaba el pasado viernes, cuando la Agencia Reuters publicaba un informe especial, en el que se hacía eco de las declaraciones de varios ex-trabajadores de Tesla, que afirmaban que las grabaciones realizadas por los vehículos son compartidas por los trabajadores. Y no, por si lo estás pensando no me refiero a imágenes y grabaciones relacionadas con el funcionamiento de los coches, con fines de diagnóstico y similares. No, hablo de grabaciones de todo tipo, también privadas que, según el testimonio de uno de esos ex-empleados, se difundían por chats privados «como un reguero de pólvora«.

Las grabaciones incluyen desde imágenes divertidas que los empleados convertían en memes hasta imágenes de desnudos y accidentes en los que un Tesla se vio involucrado. La compañía afirma que las grabaciones que reciben son anónimas, pero los ex-trabajadores afirman que están geoposicionadas, por lo que sí que pueden llegar a revelar la identidad del propietario del vehículo.

Como consecuencia, según podemos leer en Ars Technica, se ha presentado una demanda colectiva contra Tesla, en la que se incluye como potencial demandante (ya que quienes lo deseen podrán sumarse a la misma) a cualquier ciudadano estadounidense que haya tenido o alquilado un Tesla durante los últimos cuatro años. La base para la demanda es, claro, la información revelada por Reuters.

«Tesla capta grabaciones de personas expuestas en su propia propiedad, en sus propios garajes e incluso en sus propias casas, incluyendo al menos un caso en el que las cámaras de Tesla captaron el vídeo de un hombre desnudo en su casa«, afirma la demanda. «Tesla también captó y difundió vídeos e imágenes de las mascotas de los clientes e incluso de sus hijos, un grupo que la sociedad reconoce desde hace tiempo como vulnerable a la explotación y la manipulación. De hecho, el interés de los padres por la intimidad de sus hijos es uno de los intereses de libertad más fundamentales que reconoce la sociedad«.

Aunque esta primera demanda se circunscribe a Estados Unidos, no cabe la menor duda de que tanto reguladores como asociaciones de consumidores de todo el mundo deberían actuar de inmediato en este mismo sentido. Sabemos, claro, que los vehículos cuentan con cámaras, y que éstas pueden grabar vídeos que sean enviados al fabricante por diferentes y legítimas razones. Sin embargo, que los empleados tengan libre acceso a dichos archivos denota una absoluta y muy preocupante falta de diligencia en la custodia de los datos por parte de la compañía.

Los empleados han actuado mal, no cabe duda, pero normas legales como la GDPR obligan a las compañías a la protección y custodia debidas de los activos digitales, por lo que si se confirman las acusaciones publicadas por Reuters, la situación para Tesla en Europa podría complicarse de manera considerable. Y, personalmente, a la vista de los hechos (con la natural reserva hasta que se confirmen), creo que eso es lo que debería ocurrir, y más pronto que tarde.