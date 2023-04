El Galaxy S24 será una evolución menor, el verdadero salto vendrá con el Galaxy S25

Samsung está trabajando en el Galaxy S24, un smartphone tope de gama que sucederá al Galaxy S23 y que, si todo va según lo previsto, llegará al mercado en febrero del próximo año. Faltan todavía unos cuantos meses para que se produzca su presentación oficial, pero gracias a una serie de filtraciones ya hemos empezado a conocer algunos detalles importantes.

En teoría, el Galaxy S24 se presentará como una actualización menor del Galaxy S23, es decir, será un terminal continuista que mantendrá sus claves de diseño y calidad de acabados, y a nivel de hardware tampoco supondrá una evolución importante más allá del clásico cambio de SoC.

Ese sería, precisamente, el cambio más importante que traería este nuevo smartphone, y es que según la fuente de esta información el Galaxy S24 estará equipado con un chip Exynos 2400 fabricado en el nodo de 4 nm de Samsung, aunque solo en su versión para Europa, ya que la versión internacional contará con un Snapdragon 8 Gen3.

Otra novedad importante a nivel de hardware estaría en el uso de sensores ISOCELL GN3 en las cámaras, y en la supresión de los teleobjetivos 3x y 10x en el modelo Ultra, que pasarán a estar integrados en una única cámara. Esto podría implicar la reducción del número total de cámaras sin sacrificar prestaciones, salvo que Samsung decida integrar una nueva cámara en la parte trasera.

La fuente de esta información también ha dado detalles sobre el Galaxy S25, y parece que este supondrá un salto mucho más grande. Se rumorea que utilizará un SoC Exynos 2500 en su versión para Europa, y un SoC Snapdragon 8 Gen3 en su versión internacional. Ambos chips estarán fabricados en el nodo de 3 nm, y el apartado fotográfico mejorará enormemente gracias a la incorporación de una nueva cámara principal de 200 MP con «multitud de nuevas tecnologías».

Aunque todavía no tenemos información oficial, y aunque esta filtración tiene sentido, la verdad es que no termino de ver a Samsung volviendo tan pronto a un SoC Exynos en su serie Galaxy S. Con esto no quiero decir que no vaya a ser posible, de hecho entre el lanzamiento del Galaxy S22, que fue el último en utilizar un SoC de ese tipo, y el Galaxy S24 habrán pasado dos años, un tiempo que podría haber sido suficiente para desarrollar un Exynos 2400, el problema está en que este sea lo bastante competente como para rivalizar con el Snapdragon 8 Gen3.

Otras informaciones indican que Samsung no volvería a utilizar un SoC Exynos hasta el lanzamiento del Galaxy S25, y que el Galaxy S24 solo utilizará un chip Snapdragon. Esto me parece bastante más realista y creíble, no solo porque tendrá más margen y tiempo para su desarrollo, sino además porque podrá pasar del nodo de 4 nm y lanzarlo bajo el nodo de 3 nm, que será el mismo que utilice Qualcomm con su nuevo Snapdragon.