Twitter Blue, ahora hasta los 10.000 caracteres

Da la sensación de que Elon Musk ya no sabe qué más hacer para conseguir nuevos usuarios para Twitter Blue, ya sabes, la suscripción de pago para la red social que, desde que el multimillonario se hiciera con su propiedad, aglutina la gran mayoría de las novedades más esperadas. Esto, ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, pone en valor al usuario de pago, lo que es lógico y comprensible, pero claro, debe ser en su justa medida, pues deben recordar que su crecimiento y éxito se debe a todos los usuarios, y que una caída en el número de los mismos puede hacer daño.

Sea como fuere, a principios de febrero se confirmó la ya anunciada llegada de los tweets más largos, de hasta 4.000 caracteres. Recordemos que esta función ya estaba en el tintero desde meses atrás, y que además fue escalando en el tamaño máximo de los mismos, pues en un primer lugar se habló de hasta 1.000 caracteres, un salto enorme desde el tamaño máximo estándar (280 caracteres) pero que, de algún modo, aún se habría mantenido más o menos fiel al espíritu original de Twitter que, recordemos, en sus inicios tenía un límite de 140 caracteres por mensaje.

Así, hace ya unos dos meses que los usuarios de Twitter Blue pueden publicar mensajes de gran tamaño aunque, la verdad, en mi experiencia de Twitter en este tiempo no he visto apenas mensajes que aprovecharan dicho límite. Ojo, no digo que no los haya, solo digo que tengo la sensación de que el volumen de uso de esta función es más bien bajo. Y lo entiendo, claro, ya que va precisamente en contra de lo que he comentado en el párrafo anterior, el espíritu original de la red social.

Sin embargo, parece que hay a quienes ese límite les parece demasiado bajo. Así, según podemos leer en The Verge, Twitter ha incrementado el tamaño máximo de los mensajes de Twitter Blue hasta los 10.000 caracteres. Eso sí, para facilitar su lectura también ha incluido la posibilidad de destacar partes del texto empleando negritas y cursivas. Todo un detalle, porque 10.000 caracteres así, en redonda y a palo seco, se hacen un poco arduos.

Por si te lo estás preguntando (y sería normal, ya que la gente no suele ir contando las letras de aquello que lee), el texto completo de esta noticia suma un total de 2.610 caracteres, para que te hagas una idea del sinsentido que supone un límite tan desaforado para la red social. Salvo que Elon Musk esté buscando competir con plataformas de blogging como Substack (y en tal caso tiene bastantes puntos en contra), no le encuentro sentido alguno a esto. Pero, claro, hablamos de la nueva Twitter de Musk, donde todo es posible.