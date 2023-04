Microsoft avisa que agentes rusos intentan infiltrarse en las comunidades de jugadores de videojuegos

En una charla impartida en la Cumbre de Economía Mundial de la agencia de noticias Semafor, Brad Smith, presidente de Microsoft, ha advertido que agentes rusos, tanto de los servicios de inteligencia del país como del grupo de mercenarios Wagner, están intentando infiltrarse en las comunidades de videojuegos online. El directivo ha hecho alusión a un análisis de seguridad realizado por la propia Microsoft.

Brad Smith ha dicho que desde Microsoft han “estado asesorando a los gobiernos sobre esto. Es el Grupo Wagner, es la inteligencia rusa, y en parte están usando esto [las comunidades en torno a los juegos] para poner información en circulación. Eso es lo que pasó aquí. Aquello incluyó el canal Discord alrededor de Minecraft, incluyó otras de estas [comunidades]”.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha terminado definitivamente por devolver al mundo a una época que muchos creían que pertenecía a la Guerra Fría, cuando la enemistad entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegó a tales extremos que no pocos vaticinaban una Tercera Guerra Mundial protagonizada por ambas potencias. Tres décadas después del fin de la Guerra Fría, unos Estados Unidos que han expandido su influencia por Europa del Este y una Rusia menguada por la disolución de la Unión Soviética han terminado por hacer estallar la tragedia en Ucrania.

El actual gobierno de Rusia, dirigido por Vladimir Putin, ha tenido un firme aliado en el Grupo Wagner, el cual es una empresa privada de mercenarios. Brad Smith ha ido más allá en sus declaraciones al decir que es el Grupo Wagner es “considerado como una unidad de facto del Ministerio de Defensa o la agencia de inteligencia militar de Rusia, el GRU”. El acrónimo GRU todavía sigue siendo usado para hacer referencia al Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, a pesar de que oficialmente está en desuso desde 2010.

Smith ha recalcado la importancia de frenar las intrusiones de los agentes rusos en las comunidades de jugadores debido a que pueden difundir propaganda e información falsa relacionada con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque por otro lado reconoció que no es lo más apremiante en lo que a la guerra respecta. “No es que jugar a Call of Duty vaya a causar muertes en el mundo real, estos son videojuegos”, dijo Smith, posiblemente en un intento de evitar el reflote de ciertas leyendas negras que siempre han acompañado a los videojuegos.

