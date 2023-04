Seis tarjetas gráficas que no debes comprar y alternativas que sí son una buena compra

El mercado de las tarjetas gráficas ha vivido una importante evolución durante los últimos meses. Los precios de muchos modelos han vuelto a bajar, la disponibilidad ha mejorado en algunos casos y también ha empeorado en otros, especialmente dentro de la gama alta de la anterior generación. Esto es normal porque, al final, tanto NVIDIA como AMD han cesado la producción de esos modelos tope de gama para dejar espacio a las GeForce RTX 40 y Radeon RX 7000.

La situación en la que nos encontramos actualmente, con una gran variedad de tarjetas gráficas de generaciones diferentes concurriendo en el mercado con precios muy dispares, hace que no sea nada fácil tomar decisiones de compra. Para ayudaros, he decidido actualizar nuestra guía dedicada a elegir aquellas tarjetas gráficas que no debemos comprar, y os daremos también una serie de alternativas con modelos que sí son una buena compra actualmente.

Para darle un mayor valor, y complementar a la guía que publicamos a finales del año pasado, me he centrado en elegir modelos diferentes tanto de NVIDIA como de AMD en esta nueva guía. Tened en cuenta que las cinco tarjetas gráficas que vimos en la guía de 2022 siguen siendo una mala compra, y que por tanto debemos evitarlos a toda costa. Por contra, las alternativas que os mostré en aquél artículo siguen siendo una buena compra, siempre que los podamos encontrar al nivel de precios que os indiqué.

Dicho esto, y sin más dilación, vamos a entrar a ver qué tarjetas gráficas son una mala compra a día de hoy, os explicaré por qué deberíamos evitarlas y veremos qué alternativas merecen la pena. Tened en cuenta que en este artículo siempre hablamos de tarjetas gráficas nuevas, una distinción importante porque algunos modelos cuya compra no recomendamos sí serían interesantes de segunda mano. Como siempre, si tenéis algún tipo de duda tras leer el artículo podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Seis tarjetas gráficas que no debemos comprar

1.-GeForce GT 1030

La GeForce GT 1030 se encuadra dentro de la categoría de tarjetas gráficas de gama básica, y no merece la pena porque el valor que ofrece en relación precio-rendimiento es muy pobre. Para que os hagáis una idea clara de esto, si comprásemos un modelo estándar con GDDR5 a un precio de 105 euros esta ofrecería tres veces menos rendimiento que una Radeon RX 6400, cuyo precio parte de unos 165 euros.

Los números que os acabo de dar son muy claros y ponen sobre la mesa lo que ya os expliqué en su momento, que las tarjetas gráficas de gama básica no valen la pena. Con la GeForce GT 1030 no podríamos jugar a ningún título actual en condiciones mínimamente aceptables, ni siquiera en resoluciones inferiores a 1080p, salvo casos muy concretos de juegos poco exigentes, y solo cuenta con 2 GB de memoria gráfica cuyo ancho de banda es muy reducido, lo que significa que su vida útil «caducó» hace tiempo.

Solo hay un escenario en el que esta tarjeta gráfica podría ser una opción a tener en cuenta, y es comprándola de segunda mano por entre 20 y 25 euros para dar una segunda vida a un PC con unas especificaciones muy limitadas. En el resto de casos, tenemos opciones de segunda mano mucho más interesantes a precios muy asequibles que ofrecen un rendimiento muy superior, que sí nos permitirán jugar con garantías.

Alternativas que sí valen la pena

Las GeForce GTX 970 y las Radeon RX 570 y 580 son las mejores opciones que podemos encontrar si tenemos un presupuesto de entre 60 y 105 euros, ya que siguen siendo capaces de ofrecer un buen rendimiento en 1080p, y en la mayoría de los casos pueden con juegos exigentes en calidades medias manteniendo un buen nivel de fluidez, e incluso con calidades altas en ciertos títulos.

2.-Radeon RX 6400

Esta tarjeta gráfica tiene un consumo muy bajo, y su rendimiento está más o menos al nivel de la GeForce GTX 1650, pero en líneas generales el rendimiento que ofrece por el precio que tiene no es bueno, y encima tiene una carencia muy importante, y es que está limitada al bus PCIe Gen4 x4, lo que significa que si la utilizamos para actualizar un PC que solo utiliza la interfaz PCIe Gen3 solo funcionará con cuatro líneas PCIe, lo que acabará reduciendo su rendimiento.

Tampoco es una tarjeta gráfica verdaderamente capaz de mover juegos actuales en condiciones aceptables con resolución 1080p, y rinde menos que una Radeon RX 570 y que una GeForce GTX 970, dos tarjetas gráficas que podemos encontrar en el mercado de segunda mano por mucho menos dinero. La Radeon RX 6400 más barata que he visto ronda los 165 euros, y los modelos más caros pueden superar los 200 euros, pero como he dicho rinde menos que la GeForce GTX 970, una tarjeta gráfica que llegó al mercado en 2014.

Si a todo lo que acabo de decir unimos el problema del bus PCIe Gen4 x4 creo que está claro por qué es una tarjeta gráfica que debemos evitar. Hay opciones mucho mejores en el mercado de segunda mano, y si te preocupa el tema de la garantía podrás encontrar modelos más interesantes reacondicionados en tienda con garantía, aunque obviamente el precio será mayor que si comprases a un particular.

Alternativas que sí valen la pena

La GeForce GTX 1660 Ti de segunda mano es una opción excelente, ya que rinde un 75% más de media y podemos comprarla de segunda mano desde 140 euros, o por 180 euros en tienda reacondicionada y con garantía. También podríamos invertir menos y comprar una Radeon RX 580 de 8 GB por unos 100 euros, aproximadamente.

3.-GeForce GTX 1660 Super

La GeForce GTX 1660 Super fue, en su momento, una tarjeta gráfica muy interesante porque ofrecía una buena relación precio-rendimiento, pero al final ha acabado quedando en una posición donde carece totalmente de sentido. Su precio es demasiado alto, y esto hace que directamente ofrezca un valor precio-prestaciones muy pobre.

Os pongo en situación, a nivel de rendimiento la GeForce GTX 1660 Super es casi como una GeForce GTX 1070 en términos de potencia bruta, aunque tiene 2 GB menos de memoria gráfica. Está basada en Turing, pero no tiene núcleos tensor ni núcleos RT, así que no soporta DLSS ni acelera trazado de rayos. Actualmente podemos comprarla desde 230 euros en el caso de los modelos más baratos, y los modelos más caros pueden llegar a los 348 euros, una auténtica locura este último caso.

Su rendimiento es lo bastante bueno como para jugar en 1080p con garantías, e incluso en 1440p reduciendo ajustes gráficos en juegos exigentes, pero su precio es demasiado alto y esto hace que se pise con soluciones mucho más potentes y mucho más interesantes. Esta es la razón principal por la que es una mala compra, porque podemos encontrar tarjetas gráficas nuevas superiores con un precio prácticamente idéntico que tendrán, además, una mayor vida útil.

Alternativas que sí valen la pena

La mejor alternativa es la Radeon RX 6600 de XFX, que rinde un 35% más que la GeForce GTX 1660 Super, tiene un precio de 239,89 euros y encima viene con The Last of Us Part I gratis, un juego valorado en 60 euros. Si hacemos cuentas no solo salimos ganando en el rendimiento, también en el precio, porque nos llevamos un juego totalmente gratis, y encima disfrutaremos de un mayor soporte y de una mayor vida útil porque utiliza una arquitectura más nueva y porque cuenta con 2 GB más de memoria gráfica.

4.-GeForce RTX 3060 de 8 GB

La GeForce RTX 3060 de 8 GB es una versión recortada del modelo de 12 GB que, francamente, me recuerda a lo que ocurrió en su momento con la GeForce GTX 1060 de 3 GB y la de 6 GB, aunque en este caso es peor porque el recorte del bus de memoria lisia mucho el rendimiento del modelo de 8 GB, y hace que al final quede en un nivel donde no tiene sentido si la comparamos con otras opciones que son igual de potentes, y mucho más baratas.

Podemos comprar una GeForce RTX 3060 de 8 GB desde 319,90 euros. Este modelo viene con el bus de memoria recortado a 128 bits y tiene 4 GB menos de memoria gráfica que el modelo estándar. Esto hace que el ancho de banda baje de los 360 GB/s a los 240 GB/s, y tiene un impacto importante en el rendimiento, tanto que la primera es, de media, un 15% más lenta, y esto la coloca incluso por debajo de la Radeon RX 6600 de AMD, que tiene un precio de 239,89 euros.

Es cierto que la GeForce RTX 3060 de 8 GB tiene a su favor la mayor potencia de sus núcleos RT, y el soporte de DLSS 2, una tecnología de reescalado inteligente que mejora notablemente el rendimiento y que marca una diferencia importante, pero al final la diferencia de precio es tan grande que aun con esos dos valores no tiene sentido frente a la Radeon RX 6600, y tampoco frente a la GeForce RTX 3060 de 12 GB, que se puede comprar desde 349,99 euros.

Alternativas que sí valen la pena

En este caso tenemos muchas opciones. La Radeon RX 6600 sería la mejor opción si queremos invertir menos dinero, ya que es entre un 5% y un 10% más potente y cuesta 239,89 euros. Si no nos importa pagar un poco más la mejor compra que podemos hacer es la Radeon RX 6700, que ahora mismo podemos comprar por 349,90 euros y viene también con The Last of Us Part I gratis.

5.-Intel Arc A770

La Intel Arc A770 no fue una mala tarjeta gráfica. En su debut se planteó como una opción interesante a modelos que en aquél momento tenían un precio mucho mayor. Sin embargo, con el paso del tiempo esos modelos han ido bajando de precio, y la solución de Intel lo ha mantenido en un nivel demasiado alto, lo que ha hecho que su valor caiga notablemente hasta convertirla en una mala opción.

En términos de potencia bruta, la Intel Arc A770 rinde un poco menos que la Radeon RX 6700, y por tanto también es más lenta que la GeForce RTX 3060 Ti, pero tiene un precio de 419,89 euros. Por ese dinero, está claro que no vale la pena, y más si tenemos en cuenta que, en juegos antiguos y en títulos basados en DirectX 11, su rendimiento sigue sin estar al nivel de sus equivalentes de gama incluso a pesar de las mejoras que ha recibido a nivel de drivers.

Su hermana menor, la Intel Arc A750, sí que ha bajado de precio hasta llegar a los 299,90 euros, pero se ha colocado en una cifra en la que tiene una competencia muy seria por parte de la Radeon RX 6650 XT. Para ser verdaderamente competitiva, y que podamos considerarla como una buena opción, la Intel Arc A770 debería bajar a los 349 euros, algo que seguramente acabará ocurriendo tarde o temprano.

Alternativas que sí valen la pena

Ahora mismo la mejor opción que podemos encontrar en el mercado si queremos mantenernos en un rango de precio similar es la Radeon RX 6700 XT, que está rebajada a 399,91 euros, rinde un 16% más y viene con The Last of Us Part I gratis. Si nos preocupa el trazado de rayos y el DLSS 2, la mejor alternativa sería una GeForce RTX 3060 Ti, que está rebajada a 409,90 euros.

6.-GeForce RTX 3080 de 10 GB

Fue una tarjeta gráfica impresionante, de eso no hay ninguna duda, pero con el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 ya no tiene sentido comprarla, sobre todo si tenemos en cuenta que la GeForce RTX 3080 está en niveles de stock muy bajos y que los precios de venta se han disparado, tanto que sigue siendo imposible encontrarla al precio de venta recomendado que tuvo en su lanzamiento (719 euros) allá por finales de 2020.

Es cierto que la GeForce RTX 3080 sigue siendo un auténtico monstruo, que puede mover juegos sin problemas en 4K, y que su potencia en trazado de rayos es muy buena. Su soporte de la tecnología representa otro importante valor añadido, y desde luego tiene mucha vida por delante, pero hoy en día podemos encontrar opciones más interesantes a precios más bajos, y en este sentido destaca especialmente la GeForce RTX 4070, que ha sido, sin ninguna duda, la que ha puesto los clavos en el ataúd de la GeForce RTX 3080.

En aquellas tiendas donde queda stock de la GeForce RTX 3080 los precios rondan entre los 900 y los 1.100 euros, cifras que no tienen ningún sentido, sobre todo teniendo en cuenta que por ese dinero podemos comprar modelos de nueva generación que son mucho más potentes, y también más eficientes. Está claro que son precios inflados por el bajo nivel de stock, pero esto es precisamente lo que hace que sean tarjetas gráficas a evitar. Incluso en el mercado de segunda mano su precio se sigue inflando, así que ten cuidado y evítala salvo que la veas muy económica.

Alternativas que sí valen la pena

Sin duda alguna la mejor opción es la GeForce RTX 4070, una tarjeta gráfica que rinde prácticamente al mismo nivel que la GeForce RTX 3080 en rasterización, pero que tiene núcleos RT y núcleos tensor más potentes, y avanzados, y que tiene a su favor el soporte de la generación de fotogramas (DLSS 3) y una mayor eficiencia energética (consume 130 vatios menos). Podemos comprarla desde 629,90 euros, un precio muy bueno teniendo en cuenta que, gracias a la generación de fotogramas, puede superar incluso a una GeForce RTX 3090 en juegos como Cyberpunk 2077.