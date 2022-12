Cinco tarjetas gráficas que no debes comprar y cinco alternativas que sí

Muchos usuarios aprovecharán la temporada navideña para actualizar sus tarjetas gráficas, algo totalmente comprensible no solo por las fechas sino también por la mejora que ha experimentado, en general, el precio de este componente. Es cierto que los precios todavía no se han normalizado por completo, pero ya es posible encontrar opciones a precios mucho más razonables que hace unos meses, y esto está siendo clave para que el mercado se haya vuelto a «mover».

Elegir tu nueva tarjeta gráfica no va a ser una decisión fácil. Debes tener en cuenta tus aspiraciones y tus necesidades, además de la configuración de tu equipo y las opciones que puedes conseguir en función de tu presupuesto. Una vez que tengas claras todas esas tarjetas gráficas que encajan con tu presupuesto y con tus necesidades debes decantarte por una de ellas, y es importante que tengas cuidado a la hora de comprarla, ya que puede su precio podría diferir en ciertos minoristas.

Para ayudaros a tomar esta complicada decisión hoy quiero compartir con vosotros una de nuestras guías más populares actualiza a día de hoy, donde repasaremos cinco tarjetas gráficas que no vale la pena comprar y descubriremos cinco alternativas que sí son una excelente opción. En cada caso os explicaré de forma clara por qué no vale la pena dicha tarjeta gráfica, y por qué tendríais que considerar otro modelo como opción alternativa.

Como de costumbre, voy a intentar ser lo más claro posible, pero si al terminar de leer el artículo os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia.

Cinco tarjetas gráficas que no merecen la pena

1.-NVIDIA GeForce GT 730

Es una tarjeta gráfica de gama básica que todavía tiene una gran presencia en numerosos minoristas a pesar de todo el tiempo que tiene a sus espaldas. Está disponible en dos versiones, una con memoria GDDR3 y otra con memoria GDDR5, y utiliza un núcleo gráfico GK208B, una revisión de la arquitectura Kepler fabricada en el nodo de 28 nm.

No hay duda de que es una solución muy económica, ocupa poco espacio, es fresca y no requiere de ningún tipo de alimentación adicional, pero es un modelo que llegó al mercado en 2014 y que no solo ha quedado obsoleto, sino que además ofrece un rendimiento extremadamente pobre. Con ella no podrás jugar a ningún título actual de forma fluida, salvando aquellos que sean muy poco exigentes.

¿Qué alternativa vale la pena? Si tienes un presupuesto inferior a los 100 euros, que es el nivel en el que se sitúa la GeForce GT 730, lo ideal es que busques directamente tarjetas gráficas de segunda mano como las GeForce GTX 1060 y las Radeon RX 580, que se pueden encontrar a precios de entre 70 y 110 euros, dependiendo de la configuración de memoria. Con ellas podrás jugar en 1080p con sin problemas, ajustando eso sí el nivel de calidad a las exigencias de cada juego.

2.-AMD Radeon RX 550

Nos encontramos con un modelo que se sitúa muy por encima de la anterior, pero su precio es tan alto y su rendimiento tan bajo (en proporción) que directamente no vale la pena. Este modelo fue lanzado en 2017, utiliza la arquitectura Polaris de segunda generación y cuenta con un buen soporte de DirectX 12, pero es incapaz de mover juegos actuales con fluidez salvo que nos movamos en resoluciones muy bajas y en calidades mínimas.

Para que lo tengáis más fácil a la hora de comprar, la Radeon RX 550 rinde tres veces menos que la Radeon RX 580 y tiene un precio de 141 euros. Por un poco más podemos encontrar tarjetas gráficas nuevas que rinden mucho más, y si tiramos del mercado de segunda mano encontraremos opciones superiores por menos dinero, así que olvidaos de este modelo, es una terrible elección.

¿Qué alternativa vale la pena? Tienes varias opciones. Si quieres tirar del mercado de segunda mano puedes irte a por una GeForce GTX 1660 de 6 GB por menos de 150 euros, y también puedes optar por las GeForce GTX 1070 de 8 GB, que rondan también la franja de los 150 euros. Por el lado de AMD tienes muchas opciones de segunda mano, como las Radeon RX Vega 56 y las Radeon RX 5600 XT, aunque los precios de ambas son un poco más altos y es complicado encontrarlas por menos de 160 euros.

3.-NVIDIA GeForce GTX 1630

Podría ser una opción interesante dentro de la gama baja, pero su precio no está bien ajustado y su valor en términos de rendimiento por euro invertido es tan malo que resulta una opción a evitar, de hecho la Radeon RX 6400 cuesta lo mismo que la GeForce GTX 1630 y rinde un 50% más, así que imaginad lo mal que posiciona el modelo de NVIDIA a su precio actual (190-200 euros).

Esta tarjeta gráfica utiliza la arquitectura Turing, es compacta y tiene un consumo muy reducido (75 vatios), pero carece de núcleos tensor y tampoco tiene núcleos RT, así que no acelera trazado de rayos ni soporta DLSS. Su rendimiento es tan limitado que posiciona incluso por debajo de la GeForce GTX 1060 de 6 GB, y de la Radeon RX 570 de 4 GB. La solución de AMD se pudo comprar hace unos años por menos de 100 euros nueva, así que creo que no hace falta decir nada más.

¿Qué alternativa vale la pena? También tienes muchas opciones, pero en el mercado de segunda mano la única que deberías considerar es la Radeon RX 6600, que tiene un precio de entre 240 y 260 euros. A cambio de esos 40-60 euros más te llevarás un modelo con 8 GB de memoria gráfica que rinde casi cuatro veces más en juegos (de media). Dentro del mercado de segunda mano también encontrarás tarjetas gráficas más potentes y por menos dinero, como las GeForce GTX 1660 de 6 GB y las GeForce GTX 1070 de 8 GB por menos de 150 euros, las GeForce RTX 2060 por menos de 200 euros y las Radeon RX 5700 por menos de 200 euros.

4.-AMD Radeon RX 6500 XT

Es una tarjeta gráfica que en términos de rendimiento medio está al nivel de una GeForce GTX 1060 de 6 GB, y que rinde un poco menos que una Radeon RX 580 de 8 GB. A pesar de ello, su precio sigue claramente inflado, ya que ronda los 240 euros, y por ese dinero no tienen ningún sentido comprarla. Recordad también que está limitada a una interfaz PCIe Gen4 x4, lo que significa que perderá rendimiento si la montáis en una placa base PCIe Gen3.

En sentido estricto la Radeon RX 6500 XT no es una mala tarjeta gráfica, se defiende bastante bien en 1080p, y su valor sería interesante si costase como máximo unos 150 euros, pero por 240 euros directamente no tiene cabida en el mercado, y de hecho se pisa en precio con la Radeon RX 6600, una tarjeta gráfica que ha llegado a estar disponible por 229 euros y que rinde un 70% más que aquella.

¿Qué alternativa vale la pena? En el mercado de tarjetas gráficas nuevas la mejor opción es la Radeon RX 6600, una tarjeta gráfica que va sobrada en 1080p y que se comporta bastante bien en 1440p. Ofrece un valor excelente para lo que cuesta. La GeForce RTX 3050 es otra opción interesante por el valor que ofrece el DLSS y por su rendimiento en trazado de rayos, aunque es más cara y rinde menos en rasterización que la Radeon RX 6600. En el mercado de segunda mano tenemos opciones muy atractivas, como las que os hemos nombrado en los tres puntos anteriores.

5.-NVIDIA GeForce RTX 2060 de 12 GB

Es una versión ligeramente mejorada de la GeForce RTX 2060 de 6 GB que rinde, en líneas generales, un poco menos que la GeForce RTX 2060 Super. Ofrece un rendimiento lo bastante bueno como para mover juegos en 1080p y 1440p sin problemas, pero su precio es demasiado alto teniendo en cuenta lo que podemos encontrar en el mercado a día de hoy, ya que ronda los 360 euros.

En términos de potencia bruta no es una mala tarjeta gráfica, pero su precio no está bien ajustado y esto se convierte en un problema tan grave que hace que al final no merezca la pena tenerla en cuenta. Se pisa directamente con la GeForce RTX 3060, que es más eficiente y tiene la ventaja de contar con una arquitectura más avanzada, y está por debajo de otros modelos de AMD que ofrecen un valor superior.

¿Qué alternativa vale la pena? Si nos centramos en el mercado de tarjetas gráficas nuevas la Radeon RX 6700 es, sin duda, una de las mejores alternativas que podemos encontrar ahora mismo, ya que cuesta 329 euros y rinde casi lo mismo que una GeForce RTX 3060 Ti. Es cierto que pierde en trazado de rayos y que no tiene DLSS, pero lo compensa con una potencia bruta muy superior en rasterización. Si miramos en el mercado de segunda mano es más complicado encontrar opciones atractivas porque esa Radeon RX 6700 ofrece un valor fantástico. Con todo, podríamos adquirir una GeForce RTX 3060 Ti por unos 350 euros, y tendríamos la ventaja de contar con un mayor desempeño en trazado de rayos y con el valor que ofrece el DLSS.

Notas finales: Cinco tarjetas gráficas que compraría

Para redondear esta guía, y complementar a la perfección todo lo que hemos visto en los apartados anteriores, quiero terminar compartiendo con vosotros un listado claro y conciso de cinco tarjetas gráficas, nuevas y de segunda mano, que sí son una buena compra a día de hoy dentro de diferentes rangos de precio, y que deberíais tener muy en cuenta a la hora de actualizar vuestro PC.

Para jugar en 1080p con un presupuesto muy limitado, unos 100 euros, compraría directamente una Radeon RX 580 de 8 GB en el mercado de segunda mano, ya que es la mejor opción que podemos encontrar por ese dinero en relación precio-rendimiento. Si podemos gastar un poco más y queremos jugar con todas las garantías en 1080p yo me iría directamente a por una GeForce GTX 1660 de segunda mano por 150 euros (máximo).

Si quisiera jugar disfrutar del trazado de rayos y de un buen rendimiento incluso en 1440p optaría por la GeForce RTX 2060 de 6 GB, pero la compraría de segunda mano, ya que está disponible por menos de 200 euros, y nueva es difícil que baje de los 300 euros. Para jugar en 1080p y 1440p con garantías utilizando una tarjeta gráfica nueva no tendría ninguna duda, me iría a por la Radeon RX 6600, que ronda los 240-260 euros.

Por último, para aquellos que quieran jugar en 1440p o incluso en 4K de forma fluida por poco dinero la mejor opción es la Radeon RX 6700, que rinde al nivel de una GeForce RTX 2080 Super en rasterización, tiene 10 GB de memoria gráfica y cuesta 329 euros. Por ejemplo, dicha tarjeta gráfica se mueve por encima de los 50 FPS en Shadow of the Tomb Raider configurado en 4K con calidad máxima, y también mantiene un buen nivel de fluidez en otros juegos Gears V e incluso en Red Dead Redemption 2. En otros más exigentes, como Cyberpunk 2077, tendremos que reducir el nivel de calidad, pero este también es totalmente viable en 4K con dicha tarjeta gráfica.

Cualquiera de esas cinco tarjetas gráficas es una buena compra siempre que podáis conseguirlas a los precios que hemos indicado. Si nunca has comprado una tarjeta gráfica de segunda mano te recomiendo que sigas las indicaciones que dimos en su momento en esta guía. Tiene unos años, pero casi toda la información que contiene sigue estando de actualidad y conserva un valor indiscutible. En cualquier caso, lo ideal es que intentéis probar la tarjeta, o que recurráis a tiendas de segunda mano, ya que aunque sus precios suelen ser un poco más altos lo compensan ofreciendo garantía.