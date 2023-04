Las mejores alternativas a Raspberry Pi

Raspberry Pi es un proyecto de la Fundación británica sin ánimo de lucro del mismo nombre. Aunque el objetivo inicial en su lanzamiento perseguía la promoción de la enseñanza de informática a los escolares, su bajo coste y su enorme flexibilidad la ha convertido en un producto tremendamente popular y ha permitido usarla en una gran cantidad de tareas, industriales, comerciales, para desarrollo o por cualquier consumidor. También se ha utilizado como base para otros productos como tablets o portátiles.

Así, tras once años en el mercado y después de un éxito abrumador (45 millones de unidades vendidas en una década) se ha convertido en la computadora británica mejor vendida de la historia y en la líder absoluta en el segmento de computadoras de placa única o SBC por sus siglas en inglés. Como cualquier producto de éxito, ha animado a otros fabricantes a desarrollar sus propias soluciones y en los últimos años hemos visto la llegada de alternativas de todo tipo. La mayoría similares, otras prácticamente idénticas y el resto con prestaciones superiores o diferente arquitectura de hardware, pero manteniendo en esencia su factor de forma.

Versiones de Raspberry Pi

Poniendo el producto en contexto, decir que desde el modelo original «Raspberry Pi 1 modelo A» se han producido media decena de nuevas versiones que han ido mejorando el rendimiento del SoC principal, la capacidad de memoria, la conectividad y también el soporte software, sistemas operativos compatibles y número de aplicaciones.

Actualmente, la más avanzada es el modelo Pi 4 con 8 Gbytes de RAM LPDDR4, SoC Broadcom BCM2711 con cuatro núcleos Cortex A72, Wi-Fi y Bluetooth, microSD y una buena colección de puertos incluyendo USB Tipo C y A, y salida de vídeo para alimentar hasta dos monitores 4K. La Raspberry Pi 5 está en desarrollo, si bien los problemas de producción que han afectado a todo el mercado tecnológico han retrasado su llegada.

Además de la sucesivas versiones de la serie general, la Fundación ha producido otras versiones especializadas como las Pi Zero o las Pico Mini de menor consumo y un precio aún más económico que los 35 dólares que se ha venido manteniendo como referencia de venta. Otra versión oficial de interés fue la Pi 400, un PC completo construido en un factor de forma de teclado compacto que gustó mucho ya que simplificó la configuración para comenzar a disfrutar este desarrollo sin complicaciones de montaje.

Alternativas a Raspberry Pi

En sus 11 años de existencia, no han faltado accesorios oficiales y de terceros para las Raspberry como chasis, pantallas, sistemas de refrigeración, etc. Y también desarrollos alternativos de otros fabricantes como veremos a continuación.

Pico Pi 2

Creada por el fabricante chino 9Tripod, tiene casi exactamente el mismo tamaño y factor de forma que el Model 4 de Raspberry e incluso tiene un conector de 40 pines compatible con ella, lo que permitirá usar algunos HAT de la misma. La gran diferencia estriba en el SoC empleado, un Rockchip RK3588S que proporciona más prestaciones que el Broadcom de la Raspberry Pi 4.

También ofrece mejor conectividad, con un puerto micro HDMI 2.1 y un puerto USB tipo C con soporte para DisplayPort Alt Mode que mejora los HDMI de versiones anteriores que ofrece la Raspberry Pi. También dispone de Gigabit Ethernet, dos puertos USB 3.0 Tipo-A, dos puertos USB 2.0 Tipo-A para mayor compatibilidad y un lector de tarjetas microSD. Se vende en varias configuraciones según memoria y almacenamiento, desde 1 GB a 32 GB de RAM LPDDR4x y un conector para memoria flash eMMC que puede ir desde desde 4 GB a 128 Gbytes. Suele estar disponible en Aliexpress.

UP 4000

Desarrollada por el fabricante AAEON, es una placa con tamaño ultracompacto (85,6 x 56,5 mm) de poco más que una tarjeta de crédito. Siendo una SBC como las Pi, en su arquitectura ya vemos una gran diferencia ya que ésta opta por usar procesadores x86 lo que aumenta las posibilidades de uso de sistemas operativos sean Windows o Linux. Las opciones de conectividad son bastante completas con Gigabit Ethernet, 1 USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (compatible con DisplayPort 1.2), 3 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 2 USB 2.0 tipo A y HDMI 1.4b.

La placa también cuenta con una entrada de alimentación de 12 V, un header GPIO de 40 pines, un módulo de seis pines para entrada y salida de audio y soporte adicional para una próxima placa que añadiría soluciones como un M.2 para almacenamiento, conectividad inalámbrica, redes celulares u otros complementos. Se distribuye en media docena de versiones según procesador (Intel Celeron o Pentium) con hasta 8 GB de memoria LPDDR4-2400 y hasta 64 GB de almacenamiento eMMC. Está disponible en la página del fabricante desde 129 dólares.

Orange Pi 5

Otra SBC popular que llega del fabricante chino Shenzhen Xunlong y que supera en varios grados a las Raspberry Pi en términos de rendimiento, memoria y conectividad, aunque a un precio más elevado. Su procesador es un ARM Rockchip RK3588S que actúa como motor principal y ofrece mayores prestaciones al igual que la capacidad máxima de memoria RAM que se eleva a 32 GB. En cuanto a almacenamiento, dispone de una ranura M.2 2242 para SSD NVMe y otra para tarjetas de memoria microSD.

Su conectividad también es más amplia, con un conector de cabecera de 26 pines, un RJ45 para Gigabit Ethernet, un HDMI, un jack de 3,5 milímetros para el audio, un micrófono integrado, dos conectores MIPI DSI de 4 carriles capaces de soportar 4K a 60fps, un USB 3.1 Type-C para el suministro de energía y el soporte de DisplayPort 1.4, un USB 3.0 Type-A, dos USB 2.0 Type-A y un conector de alimentación de CC. Soporta sistemas como el OrangePi OS, Android y Debian 11, y se puede adquirir en Aliexpress actualmente por 85 euros.

Libre Computer Le Potato

En un guiño no demasiado sutil hacia los memes poco convencionales de las redes sociales, el Le Potato de Libre Computer se conoce técnicamente como AML-S905X-CC en relación con el SoC Amlogic S905X que monta y que incluye un ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos y 64 bits con una frecuencia de 1,512 GHz, lo que lo pone más o menos a la par con la Raspberry Pi 3B+.

Cuenta con cuatro puertos USB 2.0 de tamaño completo, un encabezado GPIO de 40 pines y HDMI 2.0. Esto será especialmente útil ya que Le Potato cuenta con soporte 4K HDR, 1080p@60fps con gráficos OpenGL ES 1.1, 2.0. Está disponible en variantes de 1 GB o 2 GB y es de las más básicas entre las alternativas a las Raspberry Pi. También las más económicas, desde 30 dólares a la venta en Amazon. Puede correr Ubuntu, Debian, Xubuntu, Retro Arch y otros.

ASUS Tinker Board

Siguiendo el concepto marcado por las Raspberry Pi, un gran fabricante de PCs como ASUS creó la serie Tinker que hoy acumula una decena de versiones diferentes. Uno de esos modelos es el 2S, equipado con el SoC Rockchip RK3399 de 6 núcleos basado en la nueva arquitectura Armv8 de 64 bits y una GPU multinúcleo Mali-T859. Cuenta con 2 GB de RAM DDR4, 16 GB de almacenamiento interno y una conectividad bastante completa. Está disponible en Amazon por 197 euros.

Otro desarrollo de la misma serie, pero con arquitectura distinta, es la Tinker V, la primera computadora de placa única con chip RISC-V del fabricante taiwanés. Fue presentada el mes pasado en la feria Embedded World y está dedicada principalmente a la entrada a la plataforma y para tareas de desarrollo. Cuenta con un procesador AX45MP de un solo núcleo a 1 GHz creado por Renesas RZ/Five, 1 Gbyte de memoria DDR4, una ranura para tarjeta microSD para almacenamiento y soporte opcional para un módulo eMMC de 16 GB y flash SPI. Estar disponible próximamente en la web del fabricante.

ODROID C4

El integrador especializado en mini-PCs, Hardkernel, lleva bastantes años produciendo placas SBC para múltiples usos, profesionales, de desarrollo o consumo. Una de ellas es la C4 con una CPU ARM Amlogic S905X3 y 4 Gbytes de memoria DDR4. Cuenta con cuatro 4 puertos USB 3.0, un puerto Ethernet LAN RJ45, lector de tarjetas microSD y una salida HDMI 2.0. Está disponible en Amazon por 99 euros.

Otra opción de prestaciones superiores es la ODROID N2+, con el SoC Amlogic S922X de 6 núcleos y la GPU Mali-G52, con 4 GB de memoria DDR4 y un módulo eMMC para almacenamiento de hasta 128 GB. Con una conectividad también más amplia, habrá que pagar más por ella, 203 euros actualmente en Amazon.

Banana Pi M2 Zero

Otra de las alternativas a Raspberry Pi, aunque en esta caso a sus versiones más económicas y de bajo consumo, Pi Zero. Tienen el mismo factor de forma y a menos que mires de cerca, es difícil notar la diferencia. Sin embargo, esta Banana con 512 MB de memoria está equipada con una CPU de cuatro núcleos con una velocidad de reloj de 1,2 GHz y una GPU Mali-400 MP2, lo que la coloca por delante de la Raspberry Pi Zero 2 W y supera ampliamente a la Zero.

Otra ventaja es que tiene alimentación de hardware y teclas de reinicio en la propia placa, por lo que evita el desgaste de su puerto micro USB cuando quieras cortar la alimentación. En lo que respecta al software, actualmente hay soporte de Ubuntu para la placa, así como una versión no oficial de Armbian. Está disponible en Amazon por 37 euros.