Elon Musk paga la verificación azul de Stephen King, LeBron James y William Shatner en Twitter

Elon Musk, aparte de propietario, quiere ser el protagonista absoluto de Twitter, aunque eso le cueste meterse en todos los charcos que encuentra en su camino. El último movimiento del magnate ha tenido como objetivo que tres famosos retengan la verificación azul, ya que estos han decidido no pagar por la suscripción a Twitter Blue.

Los tres famosos que han retenido la verificación azul sin pagar son William Shatner, actor canadiense que fue el primero en encargar al capitán Kirk de Star Trek; Stephen King, el archiconocido y prolífico escritor de novelas de terror; y LeBron James, la veterana superestrella de la NBA que actualmente juega en Los Ángeles Lakers. Sin embargo, la realidad es que la red social no se ha saltado sus propias normas (o al menos no desde una interpretación puramente aséptica), sino que ha sido el propio Elon Musk quien ha decidido pagar Twitter Blue por ellos.

Stephen King expuso que su propia cuenta le ha avisado de que está suscrito a Twitter Blue y que la red social tiene su número de teléfono, pero que él no realizó ningún trámite al respecto. Aquello fue respondido por Elon Musk, quien dijo un “de nada, saludos”, lo que ha dado a entender que el magnate ha pagado la suscripción y ha usado el número de teléfono de Stephen King sin su permiso.

El fin del antiguo sistema de verificación de Twitter es algo más que adelantado por parte de la compañía detrás de la red social, pero eso no ha invitado a todos los famosos a pasar por caja y suscribirse a Twitter Blue. Elon Musk ha salido al paso para explicar que solo ha pagado las suscripciones de William Shatner, LeBron James y Stephen King, pero sus razones no han trascendido. El hecho de que algunos personajes famosos no tengan la verificación azul podría restar atractivo a Twitter como plataforma, así que no es inverosímil pensar que las razones de Musk son, al menos parcialmente, egoístas.

Por otro lado, Stephen King no se cortó al decir hace tiempo que Elon Musk “ha encajado terriblemente en Twitter” después de que el magnate se convirtiera en el propietario de la empresa detrás de la red social, a pesar de considerarlo un visionario en su gestión en torno a la marca de vehículos eléctricos Tesla. ¿Será el pago de su verificación azul un intento de limar asperezas? La verdad es que Musk, al menos en apariencia, no parece destilar la suficiente humildad como para hacer algo así por simple altruismo.

El éxito de Twitter Blue es una incógnita debido a que no se sabe cuántos usuarios se han suscrito al programa, el cual brinda acceso a potentes características como la posibilidad de escribir mensajes de hasta 10.000 caracteres. Sin embargo, posiblemente el pasar por caja no compense a aquellos que principalmente se dediquen a consumir contenidos publicados en la red social.