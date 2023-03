Twitter Blue ya está disponible a nivel global y el antiguo sistema verificación tiene los días contados

A pesar de las polémicas y la caída de los ingresos por publicidad, Twitter está decidida a seguir con los planes que anunció hace meses, aunque por el camino tenga que matizar o rectificar algunas cosas que podrían haberse ido de las manos. Una de las medidas estrella de la empresa desde que Elon Musk está al frente es la sustitución del viejo mecanismo de verificación por Twitter Blue, algo que, aparentemente, podría terminar de materializarse dentro de poco.

Para empezar tenemos la disponibilidad de Twitter Blue a nivel mundial, con precios adaptados a cada área geográfica. El servicio de suscripción, que funciona en España con los precios de 11 euros mensuales para Android e iOS y 8 euros en su formato web, no solo permite obtener la conocida verificación azul de la red social, sino también una serie de ventajas como la edición de tuits, la posibilidad de escribir mensajes de hasta 4.000 caracteres y la verificación en dos pasos, que podrían ampliarse en un futuro con la prioridad de las respuestas, entre otras cosas. Ante la fuga de los anunciantes, Twitter tiene que mover ficha para generar ingresos.

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD

Aunque Elon Musk da la sensación de moverse por impulsos, la realidad es que es una persona más calculadora de lo que aparenta, así que la disponibilidad global de Twitter Blue ya deja entrever que hay otro movimiento en proceso, y es el fin de las verificaciones que han acompañado a la plataforma desde hace mucho tiempo y que empezaron a tambalearse desde que el magnate está al frente. Las verificaciones a través del programa antiguo empezarán a desaparecer a partir del 1 de abril, una fecha que en España es solo un día más del calendario, pero que en el mundo anglosajón es el día de los inocentes, el cual en la mayoría del resto del mundo occidental suele celebrarse el 28 de diciembre.

La eliminación del antiguo sistema de verificación es algo que está en los planes de Twitter desde hace meses, pero antes había que afinar el servicio de suscripción no solo para darle valor, sino también porque en sus inicios derivó en una esperpéntica ola de suplantaciones que obligaron a la empresa a tener que retirarlo y matizarlo para evitar equivocaciones y posibles demandas.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023