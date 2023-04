Disfruta de Amazon Music Unlimited gratis durante tres meses con esta promoción

¿Te interesa conseguir tres meses gratis de Amazon Music Unlimited? Se cumple un mes desde que Amazon lanzase esta promoción y, a falta de una semana para que finalice, te la recordamos, no sea que se te vaya a pasar?

Otra pregunta: ¿eres de los que se alegró con la reciente mejora de Amazon Music para usuarios de Prime gracias a la cual puedes acceder a todo el catálogo de música de la plataforma sin publicidad, incluyendo más de cien millones de temas y podcast, solo para darte cuenta de que en ocasiones la imposición de la reproducción aleatoria es tan odiosa que vale la pena tragarse anuncios con tal de escuchar lo que te apetece, como te apetece?

Si has respondido afirmativamente a ambas preguntas, ahí lo tienes: tres meses de Amazon Music Unlimited a los que podrás acogerte siempre y cuando lo hagas antes del 28 de abril, día en el que finaliza la promoción. Por supuesto, y como sucede con este tipo de promociones gancho, solo podrás disfrutar de esos tres meses de música sin restricciones en el caso de que no lo hayas hecho ya con alguna promoción anterior.

Para más datos, Amazon Music Unlimited es la versión completa de Amazon Music, el servicio de música por streaming con el que el gigante de las ventas compite con Spotify y similares. Las diferencias entre un modelo y otro radican a grandes rasgos en la calidad del audio y la libertad en la reproducción de música. Por lo demás, el catálogo es el mismo desde el cambio señalado y que beneficia al conjunto de usuarios de Amazon Prime, suscripción necesaria para poder disfruta del mismo.

En el caso de Amazon Music Unlimited, los usuarios de Amazon Prime pueden suscribirse tanto con la tarifa mensual (9,99 euros al mes) como con la anual (99,9 euros al año), mientras que aquellos que no sean usuarios de Amazon Prime solo podrán hacerlo con la mensual. Así, la única cuestión es si vale la pena pagar la mensualidad en comparación con hacerlo en otros servicios como Spotify y la respuesta es… que cada cual decida dónde quiere gastar su dinero.

Lo que desde luego ha demostrado no valer el tiempo y el esfuerzo, es Amazon Music sin el Unlimited, pues aunque la ausencia de publicidad se agradece, que no puedas acotar tu escucha a un álbum concreto o ni siquiera poder reproducir un tema concreto de manera manual, se traduce en una experiencia exasperante, con la excepción de que te sirva todo lo que suene, mientras no incluya publicidad.

Si aún no eres usuario de Amazon Prime, en ese enlace puedes crear una cuenta gratuita durante el primer mes. Después ya podrás acceder a la promoción de Amazon Music Unlimited.