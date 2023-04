La GeForce RTX 4060 Ti tendría un precio realmente bueno

Con el lanzamiento de la GeForce RTX 4070, la GeForce RTX 4060 Ti se perfila como la próxima en «calentar» para salir a escena en los próximos meses. No tenemos todavía una fecha concreta de llegada, pero me atrevería a decir que la veremos entre los meses de mayo y junio, así que con un poco de suerte no tendremos que esperar demasiado.

Ya habíamos visto en artículos anteriores que la GeForce RTX 4060 Ti iba a ofrecer un rendimiento ligeramente superior al de la GeForce RTX 3070 Ti, pero la gran duda la teníamos en el precio de venta. Dado que la GeForce RTX 4070 llegó al mercado con un precio de 599 dólares lo más probable sería que ese nuevo modelo se situase entre los 449 y los 499 dólares.

Sin embargo, una nueva información que procede de DigiTimes, y está basada en la cadena de suministros de Taiwán, asegura que NVIDIA tiene previsto darle un precio más asequible para mejorar el interés del gran público hacia esta tarjeta gráfica. Esto parece indicar que la GeForce RTX 4060 Ti podría llegar al mercado con un precio mucho más bajo de lo que imaginábamos, y según algunos rumores no sería raro verla en la franja de los 399 dólares.

Esa franja es, precisamente, la misma en la que se colocó en su momento la GeForce RTX 3060 Ti, una tarjeta gráfica de gama media-alta, en el momento de su lanzamiento, que ofrecía un valor muy interesante por su precio recomendado, y que todavía es capaz de ofrecer un nivel de rendimiento muy bueno. Si esto se confirma, tendríamos una tarjeta gráfica de nueva generación al mismo precio que el modelo de la generación anterior, más eficiente, con un rendimiento superior y soporte de DLSS 3 (generación de fotogramas).

Especificaciones de la GeForce RTX 4060 Ti

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm.

4.352 shaders a 2.310 MHz-2.535 MHz, mod normal y turbo.

128 unidades de texturizado.

128 núcleos tensor de cuarta generación.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de tercera generación.

32 MB de caché L2.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6a 18 GHz (288 GB/s de ancho de banda).

22,1 TFLOPs de potencia en FP32.

TGP de 160 vatios.

En términos de potencia bruta, la GeForce RTX 4060 Ti superaría por la mínima a la GeForce RTX 3070 Ti, que alcanza los 21 TFLOPs. La diferencia en juegos podría variar dependiendo de cada título en concreto y de su nivel de optimización, pero podemos tener claro que a nivel técnico la primera va a estar muy por encima gracias al valor de la generación de fotogramas que, como ya saben nuestros lectores habituales, es exclusiva de la serie GeForce RTX 40, y permite generar un fotograma adicional por cada dos fotogramas renderizados de forma tradicional.